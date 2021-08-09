تونس.. حزب أمل: حركة النهضة لم تقم بشيء وكانت مصدر توتر

حركة النضة التونسية مصدر توتر

أعرب حزب "أمل" التونسي، اليوم الاثنين، عن رفض التونسيين للمنظومة السابقة، والذي يتمثل في التعبير عن رفضه للبرلمان والهجوم المادي على مقرات حركة النهضة.

ووفقا لوسائل الإعلام التونسية، اعتبر رئيس حزب أمل أحمد نجيب الشابي أن أحداث 25 يوليو بمثابة سقوط منظومة سياسية وهي منظومة الأحزاب و منظومة حركة النهضة مشيرا الى انه طيلة ال 10 سنوات الأخيرة سيطرت الأحزاب على الدولة لخدمة مصالحها :" و هو ما رفضه الشعب التونسي".

وأكد الشابي أن حركة النهضة و التي كانت في الحكم طيلة هذه السنوات :" لم تقم بشيء بل كانت مصدر توتر " .

و أشار رئيس حزب أمل الى ان المشكل في تونس يتعلق بالمنظومة السياسية التي قامت باقتسام السلطة التنفيذية و إخضاع احدى السلطتين إلى البرلمان :"لهذا السبب تمكنت الأحزاب من ابتزاز رئيس الحكومة مقابل الدعم و كانت في حالة تهديد ".

وأضاف في ذات السياق ان رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي :" لم يكن ليواصل على رأس الحكومة لولا حركة النهضة و حزب قلب توني و ائتلاف الكرامة " .

ودعا الشابي الى تكريس نظام الرئاسي لما له من محاسن و بالنظر الى الساحة السياسية و التي لا يوجد فيها أحزاب سياسية بالمعنى الصحيح :" في المقابل يوجد برلمان هجين لذلك من الأفضل الذهاب الى النظام الرئاسي الذي سيضمن الاستقرار الحكومي ".

كما دعا أيضا إلى تنظيم استفتاء شعبي وتغيير نظام الحكم إلى رئاسي وإجراء انتخابات مبكرة.

وطالب الشابي بالمحاسبة و تطبيق القانون و خاصة ما ورد في تقرير دائرة المحاسبات من خروقات خلال الحملات الانتخابية :" المحاسبة تأخرت كثيرا كان على القضاء ان يتحرك منذ صدور تقرير دائرة المحاسبات أحزاب سياسية تحصلت على تمويلات اجنبية و تمويلات مشبوهة و لم تحاسب الى اليوم"…