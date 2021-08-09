القبض على طالب أثناء ترويجه أموالا مزورة داخل موقف سرفيس السلام

تمكن رجال الأمن من القبض على طالب بالقاهرة أثناء ترويجه أوراقا مالية مقلدة لبائع داخل موقف سرفيس السلام .

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام طالب – مقيم بالشرقية بترويجه مبالغ مالية "مقلدة" لأحد الباعة الجائلين بموقف سرفيس السلام دائرة قسم شرطة السلام أول ، حيث تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة".

بمواجهته اعترف بسابقة تحصله على هاتف محمول من أحد أصدقائه بقصد بيعه لصالح الأخير مقابل تحصله على مبلغ مالى وفى سبيل ذلك تواصل مع أحد الأشخاص (لا يعلم بياناته) عن طريق احد مواقع التسوق الإلكتروني ، وعرض عليه شراء الهاتف المحمول مقابل مبلغ مالى واتفقا على التقابل لإتمام عملية البيع ، حيث تقابل مع سالف الذكر وبصحبته آخرين .

وأثناء ذلك عرضوا عليه شراء الهاتف مقابل مبلغ مالى "مقلد" فوافق على حصوله على المبلغ ، وعقب ذلك توجه صحبة صديقه الذى تحصل منه على الهاتف لموقف سرفيس السلام لاذ بالفرار أثناء الضبط لإستقلال إحدى السيارات الأجرة وقام بترويج المبلغ المالى المقلد على أحد الباعة الجائلين ، إلا أن الأخير إكتشف بأن المبلغ (مقلد) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.