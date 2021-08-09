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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط سائق السيارة المتسبب في اصطدام قطار بها بالشرقية

أرشيفية
أرشيفية

أكد مصدر بمديرية أمن الشرقية ان الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط سائق سيارة ميكروباص والتي اصطدم بها قطار بضائع على شريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان العصلوجي مركز الزقازيق،وذلك لمرور السائق من مكان غير معد للعبور دون وقوع خسائر في الأرواح او إصابات لتتمكن ركاب السيارة من النزول قبل وصول القطار.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية تداولو مقطع فيديو يوثق لحظة اصطدام قطار بضائع بسيارة ميكروباص في مدينة الزقازيق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

اصطدام قطار بضائع بسيارة ميكروباص في الشرقية

وأكد مصدر بهيئة السكك الحديدية بالمحافظة أن قائد السيارة حاول المرور من طريق غير معد للعبور بالقرب من قضبان السكة الحديد بين منطقتي بردين الزقازيق وتحديدا بالقرب من قرية العصلوجي، في الوقت الذي كان هناك قطار فوارغ يستعد للمرور فوق القضبان.

وأضاف المصدر أن ركاب السيارة تمكنوا من مغادرتها قبل وقوع الحادث، فيما لاذ قائد السيارة بالفرار، كما أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح وتم رفع آثار الحادث.

الشرقية ضبط حادث السكة الحديد إصابات السيارة

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