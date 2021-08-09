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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على شروط كارتيرون لعودة محمود علاء للتشكيل الأساسي

محمود علاء
محمود علاء

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمود علاء مدافع الفريق ، عقب مباراة غزل المحلة الأخيرة في الدوري، والتي فاز فيها الفريق الأبيض بثلاثية دون رد.

 

وأشاد المدرب بمستوى اللاعب بعد مشاركته كبديل في اللقاء السابق، وطلب كارتيرون من اللاعب الحفاظ على تركيزه ومستواه للعودة للتشكيل الأساسي في الفترة المقبلة.

 

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق الأبيض يعتمد بصورة أساسية على الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني في قيادة دفاع القلعة البيضاء.

 

الزمالك يجدد مفاوضاته مع مهاجم بيراميدز

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية لحسام حسن في موقعة الزمالك والاتحاد

ويحل الزمالك ضيفًا، على نظيره الاتحاد السكندري، مساء غد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك


وتنطلق صافرة اللقاء بين الاتحاد والزمالك، في تمام التاسعة مساءً، على استاد الإسكندرية.

 

ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الخامس بـ41 نقطة.

 

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لتحقيق الفوز، من أجل مواصلة مطاردة الأهلي على صدارة الدوري.

 

في المقابل يتطلع الاتحاد، تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، لتحقيق الفوز أيضًا لضمان التواجد في المربع الذهبي.

الزمالك الدوري الممتاز نادي الزمالك حسام حسن باتريس كارتيرون محمود علاء

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