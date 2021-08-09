نائب: تنفيذ التكليفات الرئاسية لتوطين صناعة الدواء يحول مصر لمركز اقليمي للأدوية

أكد الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب أن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى صناعة الدواء يكفل تحويل مصر لمركز اقليمى كبير فى هذه الصناعات الاستراتيجية والمهمة ويفتح افاقاً واسعة أمام صادرات الدواء المصرى لمختلف اسواق العالم بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.

وقال " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم إن مصر بما تملكه من مقومات طبيعية وعقول بشرية على مستوى عال من الكفاءة العلمية والمهنية قادرة على تحقيق تنفيذ التكليفات الرئاسية على ارض الواقع مشيداً بالاجتماع الذى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس بالتوسع فى توطين صناعة الدواء فى مصر، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء عبدالجواد كامل، مساعد مدير إدارة الخدمات الطبية للاحتياجات، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للخدمات الطبية، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى لوزارة الصحة.

وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع بأن الحكومة تعمل على التوسع فى توطين صناعة الدواء فى مصر، والتى تعد أحد أهم القطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المصرى، وفى هذا الإطار تقدم الحكومة الدعم اللازم لكل المصنعين والشركات العاملة فى هذا المجال بهدف تحقيق هذا الهدف وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلّف بالإسراع فى صياغة خطة تنفيذية تستهدف التوسع فى توطين صناعة الدواء فى مصر، وفى سبيل ذلك فإن الحكومة تسرع الخطى من أجل الانتهاء من وضع الخطة المشار إليها تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، وفى هذا الإطار نعمل على تحديد احتياجات القطاع الخاص فى مجال صناعة الدواء الذى يحتل أولوية قصوى فى رؤيتنا للتنمية المستدامة.

وثمن الدكتور محمد عبد الحميد اشادة رئيس الوزراء بالدور المحورى الذى لعبته شركات الدواء المصرية فى توفير الاحتياجات المختلفة من الأدوية عبر التصنيع المحلى، ولكن لدينا طموح أوسع خاصة فيما يتعلق بأدوية بعض الأمراض التى لا تتوافر فى مصر، كأدوية الأورام، أو المناعة، وغيرها، حيث يجب أن نعمل على توطين صناعة هذه الأدوية، فضلا عن عقد شراكات لتصنيع المواد الخام، فهذا الملف يعتبر ضمن أولويات الأمن القومي اضافة الى تأكيد ثقته الكبيرة فى أن شركات القطاع الخاص فى مجال الدواء بالتعاون مع الحكومة قادرة على أن تحقق الكثير فى هذا الملف، فلديها من الإمكانات ما يؤهلها لتحقيق طموحات واسعة سواء فى عملية التصنيع المحلى أو التصدير.