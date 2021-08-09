عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على انفجار خط مياه رئيسي بسنتريس في أشمون

صدى البلد

تابع  سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، التعامل الفوري مع إنفجار خط المياة الرئيسي بالطريق العام بقرية سنتريس وذلك في استجابته السريعة لأهالي القرية.

وفي ضوء ذلك قامت الوحدة المحلية بسنتريس بقيادة رمضان محمدي رئيس الوحدة بالتنسيق والتواصل الفوري والعاجل مع شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بأشمون لسرعة إصلاح الخط وتم الكشف عن مكان الإنفجار وتم سحب جميع المياة المتراكمة بالشارع الرئيسي.

 وتم السيطرة علي الانفجار والانتهاء من إصلاح جميع الأعطال بالخط وإعادة تشغيل المياه مرة أخرى وتم فتح الطريق أمام المواطنين دون أي مشاكل أو معوقات .

 

انفجار خط مياه اشمون المنوفية اخبار المحافظات سنتريس

ترشيحاتنا

العثور على ظرف بداخله 3 رصاصات مرسل إلى بابا الفاتيكان

فيديوجراف.. حكاية سبحة دلال عبد العزيز وسر احتفاظها بها 25 عاما

كل ما تريد معرفته عن التقديم بـ الدراسات العليا جامعة حلوان

3 مهاجمين يتنافسون على خلافة مصطفى محمد فى الزمالك

نجوى إبراهيم: الرئيس السيسي أطلق أسماء النساء على المحاور والطرق في سابقة فريدة

موسكو- الغردقة.. أجواء احتفالية بوصول أولى الرحلات الروسية المباشرة بعد 6 سنوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

متى تنخفض أسعار البطاطس بالأسواق؟ الزراعة تجيب.. فيديو

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة مائية على الطرق صباحا

تطور جديد فى واقعة ضبط "حسن شاكوش" بسيارة بدون لوحات في مارينا

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

عودة السياحة الروسية.. سفير مصر بموسكو: 20 رحلة أسبوعية لشرم الشيخ والغردقة

لوفاة دلال عبد العزيز.. نجم مسرح مصر يحتفل بزواجه بشكل سري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المعمول بالعجوة في المنزل

طرق عمل الزلابية في البيت

سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

نتيجة صادمة.. ناسا تعلن فشل مهمتها «المثابرة» في استكشاف المريخ.. صور

فيديو

فيديوجراف.. مش طبيعي.. تطورات جديدة في حالة الإعلامي وائل الإبراشي

بعضها جاهز للتسليم.. تفاصيل حجز وحدات "سكن لكل المصريين"

يأكلان ضحاياهما.. القبض على زوجين من عبدة الشيطان في موسكو

فيديو جراف.. احتراق باخرة نيلية في الزمالك

المزيد

ساحة رأي

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

رمضان البيه يكتب: القرين والإنسان

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ