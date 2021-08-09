السيطرة على انفجار خط مياه رئيسي بسنتريس في أشمون

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، التعامل الفوري مع إنفجار خط المياة الرئيسي بالطريق العام بقرية سنتريس وذلك في استجابته السريعة لأهالي القرية.

وفي ضوء ذلك قامت الوحدة المحلية بسنتريس بقيادة رمضان محمدي رئيس الوحدة بالتنسيق والتواصل الفوري والعاجل مع شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بأشمون لسرعة إصلاح الخط وتم الكشف عن مكان الإنفجار وتم سحب جميع المياة المتراكمة بالشارع الرئيسي.

وتم السيطرة علي الانفجار والانتهاء من إصلاح جميع الأعطال بالخط وإعادة تشغيل المياه مرة أخرى وتم فتح الطريق أمام المواطنين دون أي مشاكل أو معوقات .