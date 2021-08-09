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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. كيف تتعامل مع متلازمة ويليامز .علاجات سريعة من مطبخك للتعامل مع الهربس .. و طريقة عمل المشبك

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

 

متلازمة ويليامز.. ما هي وكيف تتعامل معها
 

متلازمة ويليامز ، والمعروفة أيضًا باسم متلازمة ويليامز بورين ، هي اضطراب وراثي نادر يأتي بتأخر النمو قبل الولادة وبعدها ، وقصر القامة ، ودرجة متفاوتة من القصور العقلي ، كما يختلف مظهر الوجه الخارجي أيضًا.

قد تشمل متلازمة ويليامز تغير ملامح الوجه المميزة هذه وجهًا مستديرًا ، وخدين ممتلئين ، وشفاه سميكة ، وفم كبير ، وأنف عريض مع فتحات مقلوبة. 

 

 

طريقة عمل المشبك.. البلدي والسوداني والفلسطيني

 

طريقة عمل المشبك في المنزل لا تحتاج إلى مجهود كبير، ولذلك يمكن أن تتبعي الخطوات الكاملة لطريقة عمل المشبك البلدي وطريقة عمل المشبك الفلسطيني والمشبك والسوداني.


1-طريقة عمل المشبك البلدي 

مقادير طريقة عمل المشبك البلدي

1 كوب كبير دقيق أبيض
1 كوب كبير نشا ذرة
2 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) زيت
2 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) سكر
2 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) خميرة فورية
3 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) ماء زهر
نقطتين من لون الطعام البرتقالي
شربات

 

بعد انتشاره بشكل كبير.. كل ما تريد معرفته حول الهربس ومخاطره على الأطفال

 

 فيروس الهربس البسيط يعتبر عدوى شديدة الانتقال  شائعة ومتوطّنة في جميع أنحاء العالم،  وتكتسب معظم أنواع عدوى فيروس الهربس البسيط،  أثناء مرحلة الطفولة وتمتدّ العدوى طيلة العمر،  والغالبية العظمى من حالات عدوى فيروس الهربس البسيط  هي حالات هربس فموي (حالات عدوى في الفم أو حوله).إليك ما هو الهربس وأهم أسباب الإصابة بها وعلاجات سريعة من مطبخك لتقليل أعراضه المزعجة

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