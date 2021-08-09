نشرة المرأة والصحة.. كيف تتعامل مع متلازمة ويليامز .علاجات سريعة من مطبخك للتعامل مع الهربس .. و طريقة عمل المشبك

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متلازمة ويليامز ، والمعروفة أيضًا باسم متلازمة ويليامز بورين ، هي اضطراب وراثي نادر يأتي بتأخر النمو قبل الولادة وبعدها ، وقصر القامة ، ودرجة متفاوتة من القصور العقلي ، كما يختلف مظهر الوجه الخارجي أيضًا.

قد تشمل متلازمة ويليامز تغير ملامح الوجه المميزة هذه وجهًا مستديرًا ، وخدين ممتلئين ، وشفاه سميكة ، وفم كبير ، وأنف عريض مع فتحات مقلوبة.

طريقة عمل المشبك في المنزل لا تحتاج إلى مجهود كبير، ولذلك يمكن أن تتبعي الخطوات الكاملة لطريقة عمل المشبك البلدي وطريقة عمل المشبك الفلسطيني والمشبك والسوداني.



1-طريقة عمل المشبك البلدي

مقادير طريقة عمل المشبك البلدي

1 كوب كبير دقيق أبيض

1 كوب كبير نشا ذرة

2 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) زيت

2 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) سكر

2 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) خميرة فورية

3 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) ماء زهر

نقطتين من لون الطعام البرتقالي

شربات

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