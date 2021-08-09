سيدة تثير الجدل بعد تصويرها مقطع فيديو لسمكة قرش بالقرب من الشاطئ

تمكنت سيدة بريطانية بالغة من العمر 47 عاما ، من تصوير سمكة قرش على أحد الشواطئ البريطانية أثناء سيرها برفقة بناتها على الشاطئ وقت الغروب عقب انصراف المصيفين من أمام الشاطئ مع إنتهاء اليوم.



حسب ما نشرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، فإن سيدة في العقد الرابع من عمرها قامت بتصوير مقطع فيديو لسمكة قرش ضخمة كانت تطفو بمنطقة قريبة من الشاطئ للدرجة التي مكنت السيدة من رؤيتها بوضوح .

وقررت السيدة، أن توثق تلك اللحظة الهامة وتلتقط مقطع فيديو لسمكة القرش الضخمة التي يبدو أنها استغلت إنصراف المصيفين للإقتراب بشكل أكبر من الشاطئ .



وتوقفت السيدة ، وابنتها أما الشاطئ ولكن ابتعدن قليلا تحسبا لأي هجوم، وقامت بتصوير سمكة القرش التي كانت قريبة للغاية من الشاطئ .



ونشرت السيدة مقطع الفيديو عبر حسابها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، و بحسب ما ذكرته صحيفة " ذا ميرور: " أن مقطع الفيديو نال إعجاب آلاف المتابعين و تابعه الكثير من الرواد.

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