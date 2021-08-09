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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

سيدة تثير الجدل بعد تصويرها مقطع فيديو لسمكة قرش بالقرب من الشاطئ

سيدة تثير الجدل بعد
سيدة تثير الجدل بعد تصويرها مقطع فيديو لسمكة قرش

تمكنت سيدة بريطانية بالغة من العمر 47 عاما ، من تصوير سمكة قرش على أحد الشواطئ البريطانية أثناء سيرها برفقة بناتها على الشاطئ وقت الغروب عقب انصراف المصيفين من أمام الشاطئ مع إنتهاء اليوم. 


حسب ما نشرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، فإن سيدة في العقد الرابع من عمرها قامت بتصوير مقطع فيديو لسمكة قرش ضخمة كانت تطفو بمنطقة قريبة من الشاطئ للدرجة التي مكنت السيدة من رؤيتها بوضوح . 

 

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وقررت السيدة، أن توثق تلك اللحظة الهامة وتلتقط مقطع فيديو لسمكة القرش الضخمة التي يبدو أنها استغلت إنصراف المصيفين للإقتراب بشكل أكبر من الشاطئ . 


وتوقفت السيدة ، وابنتها أما الشاطئ ولكن ابتعدن قليلا تحسبا لأي هجوم، وقامت بتصوير سمكة القرش التي كانت قريبة للغاية من الشاطئ . 


ونشرت السيدة مقطع الفيديو عبر حسابها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، و بحسب ما ذكرته صحيفة " ذا ميرور: " أن مقطع الفيديو نال إعجاب آلاف المتابعين و تابعه الكثير من الرواد.

 

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سيدة تصوير سمكة قرش الشواطئ سمكة قرش ضخمة

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