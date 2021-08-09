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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لن تصدق.. 3 فوائد مذهلة لـ البكاء على الصحة

تأثير البكاء على
تأثير البكاء على الصحة

وجد الباحثون أن البكاء يمكن أن يفيد جسدك وعقلك ، وتبدأ هذه الفوائد منذ الولادة، فيعمل البكاء على التخلص من الطاقة السلبية في الجسم والتعبير عن المشاعر.

 

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فوائد البكاء على الصحة

1- يزيل سموم الجسم

يساعد البكاء على تنظيف العيون وإزالة الأتربة من عينيك، الدموع المستمرة ترطب عينيك وتساعد على حمايتهم من العدوى، قد يكون للدموع العاطفية العديد من الفوائد الصحية، بينما تحتوي الدموع المستمرة على 98٪ من الماء ، تحتوي الدموع العاطفية على هرمونات التوتر والسموم الأخرى، افترض الباحثون أن البكاء يطرد هذه الأشياء من الجسم.

2- يساعد على التهدئة الذاتية
قد يكون البكاء من أفضل آلياتك لتهدئة نفسك، ووجد أن البكاء ينشط الجهاز العصبي السمبتاوي (PNS)، يساعد الجهاز العصبي المحيطي جسمك على الراحة والهضم، ومع ذلك ، فإن الفوائد ليست فورية قد يستغرق ذرف الدموع عدة دقائق قبل أن تشعر بآثار البكاء المهدئة.

3- يحسن المزاج
إلى جانب مساعدتك على تخفيف الألم والبكاء على وجه التحديد ، مع التنفس بشكل منتظم يمكن أن يساعد استنشاق الهواء البارد في تنظيم درجة حرارة دماغك وحتى خفضها، العقل البارد أكثر إمتاعًا لجسمك وعقلك من دماغك الدافئ نتيجة لذلك ، قد يتحسن مزاجك بعد نوبة بكاء.

 

المصدر healthline

البكاء فوائد البكاء اضرار البكاء المزاج سموم الجسم

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