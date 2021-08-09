ضبط 5 مكامير فحم مخالفة بابوقرقاص وتحويل المخالفين للنيابة

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط عدد من مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية في منشأة زعفرانة بمركز أبوقرقاص.

من جانبه، أجرى نائب المحافظ جولة تفقدية بقرية منشاة زعفرانة ، حيث تم ضبط 5 مكامير مخالفة للبيئة ، و أشرف "أبوزيد" على أعمال الإطفاء ، مؤكدا أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة بعد تحرير محاضر البيئة وإطفاء المكامير بواسطة الحماية المدنية.

وفي سياق آخر، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ان مديرية الأوقاف بالمحافظة، تسلمت الدفعة الرابعة، من صكوك الأضاحي، بواقع 4 أطنان، ليصل بذلك مجموع ما تسلمته المديرية الى 16 طن، حيث يأتي ذلك في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

شدد المحافظ على ضرورة التأكد من وصول تلك اللحوم، للفئات المستهدفة، والبسطاء، وللأسر الأكثر احتياجاً، بمراكز المحافظة، تحت اشراف مديري الإدارات الفرعية بمديرية الأوقاف.

من جانبه أوضح الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن المديرية تسلمت الدفعة الرابعة، وسيتم توزيعها على 10 إدارات فرعية، وهي (العدوة، وبني مزار، وحلوة، والشيخ مسعود، وبرطباط، وسمالوط، ومغاغة، ومنقطين، ومطاي، وصندفا)، وبذلك يصل مجموع ما تسلمته المديرية الى 16 طن من لحوم صكوك الأضاحي.