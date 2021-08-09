ضبط 5 مكامير فحم مخالفة بابوقرقاص وتحويل المخالفين للنيابة

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط عدد من مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية في منشأة زعفرانة بمركز أبوقرقاص.
من جانبه، أجرى نائب المحافظ جولة تفقدية بقرية منشاة زعفرانة ، حيث تم ضبط 5 مكامير مخالفة للبيئة ، و أشرف "أبوزيد" على أعمال الإطفاء ، مؤكدا أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة بعد تحرير محاضر البيئة وإطفاء المكامير بواسطة الحماية المدنية.
وفي سياق آخر، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ان مديرية الأوقاف بالمحافظة، تسلمت الدفعة الرابعة، من صكوك الأضاحي، بواقع 4 أطنان، ليصل بذلك مجموع ما تسلمته المديرية الى 16 طن، حيث يأتي ذلك في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
شدد المحافظ على ضرورة التأكد من وصول تلك اللحوم، للفئات المستهدفة، والبسطاء، وللأسر الأكثر احتياجاً، بمراكز المحافظة، تحت اشراف مديري الإدارات الفرعية بمديرية الأوقاف.
من جانبه أوضح الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن المديرية تسلمت الدفعة الرابعة، وسيتم توزيعها على 10 إدارات فرعية، وهي (العدوة، وبني مزار، وحلوة، والشيخ مسعود، وبرطباط، وسمالوط، ومغاغة، ومنقطين، ومطاي، وصندفا)، وبذلك يصل مجموع ما تسلمته المديرية الى 16 طن من لحوم صكوك الأضاحي.