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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الأفريقى لكرة اليد يوافق على طلب تأجيل السوبر بين الزمالك والأهلي

صورة أرشيفية للقاء
صورة أرشيفية للقاء الزمالك والأهلى

وافق الإتحاد الإفريقى لكرة اليد على طلب الإتحاد المصرى للعبة تأجيل لقاء السوبر الأفريقى بين الزمالك والأهلى والمقرر له الثامن عشر من أغسطس الجارى بالقاهرة.

جاء قرار الإتحاد المصرى لكرة اليد التقدم بطلب للإتحاد الإفريقى للعبة لتأجيل لقاء السوبر بين الزمالك والأهلى لمنح لاعبى الفريقين الدوليين أعضاء المنتخب الوطنى فترة راحة كافية قبل المباراة المرتقبة بينهما .

ويصل لاعبو  منتخب مصر لكرة اليد إلى القاهرة فى الخامسة مساء غد الثلاثاء قادمين من اليابان عقب المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 والتى حصلوا خلالها على المركز الرابع فى إنجاز تاريخى غير مسبوق لأى ناد عربى وإفريقى فى تاريخ مشاركاتها بالأولمبياد .

النجم الساحلى التونسى إعتذر عن خوض لقاء السوبر الافريقى لكرة اليد أمام الزمالك والذى كان مقررا إقامته بالمغرب بسبب تعرضه لأزمة مالية خانقة جعلت نجوم الفريق يرحلون عن صفوفه ليحل بدلا منه الأهلى المصرى .

ويستعد الزمالك بقوة للسوبر الأفريقى بحثا عن خطف بطاقة التأهل لمونديال الأندية بالمملكة العربية السعودية بعدما دعم صفوفه بسيف الدرع نجم هليوبوليس ومحمد بسيونى “مودى ” لاعب سبورتنج بجانب الإتفاق مع الحارس الدولى المخضرم كريم هنداوى إلى صفوف القلعة البيضاء بدفع الشرط الجزائى فى عقده مع ناديه المقدونى آر كيه فارم بعد رحيل الحارس محمد على لخوض تجربة الإحتراف فى الدورى  الإسبانى .

كما نجح مسئولو اللجنة التنفيذية بالزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب فى تجديد عقود الثلاثى وسام نوار وأحمد مؤمن صفا وأحمد حسام لمدة موسمين فى إطار سياسية اللجنة للحفاظ على قوام الفريق المتوج بلقب الدورى هذا الموسم .

فيما توج النادى الأهلى بلقب كأس مصر على حساب الزمالك فى مباراة قوية جمعت الفريقين بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وحصل منتخب مصر على المركز الرابع بأولمبياد طوكيو 2020 عقب فشله فى بلوغ النهائى أمام فرنسا ليواجه الماتدور الأسبانى على الميدالية البرونزية ولكنه خسر بصعوبة بالغة لينال إحترام العالم.

وقدم أحفاد الفراعنة مستويات عالية فى أولمبياد طوكيو 2020 مع الأسبانى باروندوا المدير الفنى لمنتخب مصر لرجال اليد وسط تألق نجوم المنتخب يحي الدرع ومحمد سند ويحي خالد ومحمد ممدوح هاشم والحارس كريم هنداوى وزميله محمد عصام الطيار والأسطورة أحمد الأحمر وعلى زين وعمر بكار وحسن قدام وسيف الدرع وأحمد هشام دودو .

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الاتحاد الأفريقى لكرة اليد يوافق على طلب تأجيل السوبر بين الزمالك والأهلي

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