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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تتويجها بـ 39 ميدالية.. بعثة منتخب مصر لسباقات السرعة تعود للقاهرة

صدى البلد

غادرت بعثة المنتخب المصري لسباقات السرعة الى مطار بنين استعدادا للعودة الى القاهرة عقب مشاركتها في البطولة الافريقية.


ومن المقرر أن تصل بعثة المنتخب المصري الى مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بعد حصولهم على 39 ميدالية متنوعة في البطولة الافريقية.

ونجح أمس المنتخب المصري لسباقات السرعة، المشارك في بطولة إفريقيا المقامة في بنين، بالحصول على 9 ميداليات جديدة في اليوم الرابع والأخير في البطولة. 


وبعد الحصول على 9 ميداليات اليوم يكون حقق المنتخب المصري على 39 ميدالية في البطولة مقسمة 11 ميدالية ذهبية، 15 فضية، 13 برونزية.

وحرصت السفيرة أمل عفيفي  علي توديع البعثة الرسمية للمنتخب بالمطار وتسهيل كل العقبات التي واجهت البعثة طوال فترة تواجدهم .


وبهذا ينهي المنتخب المصري مشاركاته وسط احتفال من جميع الجاليات العربية،  وخاصة البعثة السودانية التي تضامنت مع بعثة المنتخب بتشجيع حماسي كبير.

ووجه رئيس الاتحاد الافريقي لسباقات السرعة على تهنئة المنتخب المصري على النتائج الجيدة في البطولة،  خاصة بعد غياب 3 سنوات عن عدم المشاركة.

وكانت البعثة المصرية غادرت مصر 2 أغسطس متوجهة الى بنين المستضيفة للبطولة الافريقية ، ويقود المنتخب المصري كرستين نصحي، المدرب العام نرمين نبيل، ويترأس البعثة المهندس محمد الجندي وانتهت البطولة في الثامن من أغسطس.

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