برلماني: تربية النشء العامل الأساسي في تطور الشعوب واستقامتها 

ثمن النائب، عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، جهد البعثة المصرية ، وما حققته من نتائج مبهرة في أولمبياد طوكيو ،وحصد 6 ميداليات منها ذهبية وفضية و4 ميداليات برونزية، والتى رفعت بها اسم مصر عاليا بين المحافل الدولية، مؤكدا أن الرئيس السيسي ومنذ توليه حكم البلاد وهو يولى عناية بالغة بالشباب والرياضة، والذى ظهرت نتائجه واضحة جلية خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن تربية النشء العامل الأساسي والرئيسي فى تربية الشعوب واستقامتها ، لافتا إلى أنه فى السنوات الماضية، كان تيار الإسلام السياسي وتحديدا جماعة الإخوان يقدمون على إنشاء أندية رياضية تعمل لصالح الجماعة، لاسيما وأن النشء بها كان يتم تربيتهم على الولاء والطاعة للأيدلوجية الخاصة بهم ، لكن اليوم وبفضل بتوجيهات الرئيس السيسي ، واهتمامه بـ النشء ، إيمانا واعترافا بأن الاهتمام بتلك الفئة لاسيما قى مرحلة مبكرة تسهم فى تطوير الإنسان وتربيته ، كون مرحلة الطفولة بمثابة مرحلة مهمة وفاصلة تبني عليها مراحل عمرهم القادمة.

وتوجه أمين قوى عاملة النواب بالبشكر للرئيس السيسي ، على دعمه الغير مسبوق للشباب الرياضيين ، مثمنا توجيهات القيادة السياسية للحكومة بـ بالإهتمام بالنشء ، لاسيما في المجال الرياضي، معقبا:" الرياضة أساس بناء الإنسان المصري ، وبناءا عليها سيتم إخراج جيل قوى وصحي يرفع اسم هذا البلد عاليا ".

جدير بالذكر أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إنشاء جيل من الأبطال مسؤولية الدولة والأسرة، مضيفا أنه تم رفع كفاءة أكثر من 4000 مركز شباب.



وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما حققته البطلة الأولمبية فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مؤكدا انها حققت انجاز في رياضة رائعة.

وأكد الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، أن البطلة فريال أشرف قدمت صورة رائعة لكل بنت وكل شابة مصرية في سنها، واقول لها رفعتي اسم مصر والف مبروك، مشير إلى أن البطلة فريال أشرف من أسرة مصرية عادية مثل كل المصريين.

و كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عميق تقديره وحبه للعبة الكاراتيه، مؤكدا انه يحب هذه اللعبة كثيرا.

وأكد الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، أنه يمارس لعبة الكاراتيه يشكل كبير وأول مرة مارستها في عام ١٩٧٠، مشير إلى أن سنطلق اسم فريال وزملائها في عددا من المحاور والكباري.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، البطلة فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مؤكدا أن هذا الأمر انجاز كبير لمصر.