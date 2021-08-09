عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان| 100 جنيه غرامة يومية لملاك العقارات في هذه الحالة.. و6 مخالفات تعرضك لسحب رخصتك فى قانون المرور

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم، الأثنين:

 

لـ ملاك العقارات| الامتناع عن تنفيذ هذا الإجراء يعرضك لـ غرامة يومية 100 جنيه

 

أبرزها وقوف السيارة ليلا ..6 مخالفات تعرضك لسحب رخصتك فى قانون المرور

 

برلمانى: نشر تكنولوجيا تحلية المياه المتطورة في مصر ضروري لتفادي أزمة المياه

 

عضو صحة النواب: صناعة الدواء أمن قومي و توفيره محليا أمر حتمي

 

برلمانى : التوسع في تحلية مياه البحر يؤدي الى زيادة الرقعة الزراعية

 

5 أفعال تعرضك لغرامة مليوني جنيه بقانون تنظيم عمليات الدم الجديد.. تفاصيل

 

مهنى: إطلاق الرئيس السيسي أسم فريال على المحاور والكباري خطوة داعمة للشباب

 

عضو صحة النواب تطالب بـ توفير مراكز رياضية بـ قرى الريف المصري

 

وكيل رياضة الشيوخ يوضح دور الدولة والأسرة فى إنشاء جيل من الأبطال

 

ترشيحاتنا

دخول النقابة على خط أزمة تواجه أطباء قنا في المواطن "المضروب بالرصاص"|تفاصيل

بعد ملحمة الأولمبياد .. اتحاد اليد يحسم مصير باروندو مدرب منتخب مصر|خاص

مريض نفسي .. وفاة سيدة خنقا على يد ابنها

رئيس الرعاية الصحية يفاجئ العاملين بمجمع الإسماعيلية الطبي لمتابعة الخدمات المقدمة للمنتفعين

نشرة الأخبار.. السيسى يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري.. وتدريب عسكري مشترك بين مصر والإمارات

اتهام مدير شركة صينية شهيرة بـ إجبار موظفة على الشرب واغتصابها|تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عايزة تتحجب.. أم تصدم ابنتها بسيارتها عمدًا وترفض ذهابها للمستشفى

رقم فلكي.. قيمة عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ناديه الجديد

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

الصحة: لقاح جونسون آند جونسون جرعة واحدة ولا يحتاج تعزيزًا

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

تفاهات ولازم يتحاسبوا.. ميدو يفتح النار على مجلة الزمالك

الزمالك يصدر بيانا ينتقد فيه تجاوزات مجلة النادي ضد الأهلي

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير البان كيك بدون بيض ..7 وصفات مختلفة

طريقة عمل المعمول بالعجوة في المنزل

طرق عمل الزلابية في البيت

سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

فيديو

فيديوجراف.. حكاية سبحة دلال عبد العزيز وسر احتفاظها بها 25 عاما

فيديوجراف.. مش طبيعي.. تطورات جديدة في حالة الإعلامي وائل الإبراشي

بعضها جاهز للتسليم.. تفاصيل حجز وحدات "سكن لكل المصريين"

يأكلان ضحاياهما.. القبض على زوجين من عبدة الشيطان في موسكو

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

رمضان البيه يكتب: القرين والإنسان

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ