أخبار البرلمان| 100 جنيه غرامة يومية لملاك العقارات في هذه الحالة.. و6 مخالفات تعرضك لسحب رخصتك فى قانون المرور

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم، الأثنين:

لـ ملاك العقارات| الامتناع عن تنفيذ هذا الإجراء يعرضك لـ غرامة يومية 100 جنيه

أبرزها وقوف السيارة ليلا ..6 مخالفات تعرضك لسحب رخصتك فى قانون المرور

برلمانى: نشر تكنولوجيا تحلية المياه المتطورة في مصر ضروري لتفادي أزمة المياه

عضو صحة النواب: صناعة الدواء أمن قومي و توفيره محليا أمر حتمي

برلمانى : التوسع في تحلية مياه البحر يؤدي الى زيادة الرقعة الزراعية

5 أفعال تعرضك لغرامة مليوني جنيه بقانون تنظيم عمليات الدم الجديد.. تفاصيل

مهنى: إطلاق الرئيس السيسي أسم فريال على المحاور والكباري خطوة داعمة للشباب

عضو صحة النواب تطالب بـ توفير مراكز رياضية بـ قرى الريف المصري

وكيل رياضة الشيوخ يوضح دور الدولة والأسرة فى إنشاء جيل من الأبطال