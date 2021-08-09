النشرة الاقتصادية.. أسعار الذهب تخسر 12 جنيها.. والبورصة تربح 766 مليون جنيه

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أبرز الأخبار الاقتصادية اليوم الاثنين، وتأتى في مقدمتها تراجع سعر الذهب 12 جنيها خلال تعاملات اليوم، والبورصة تربح 766 مليون جنيه وفيما يلى أهم تفاصيل الأحداث:





الذهب ينهار.. الجرام يخسر 12 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين 9-8-2021

انهارت اسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين 9-8-2021، بتراجع بلغ نحو 12 جنيها على مستوى جميع الاعيرة المختلفة، وذلك وفقًا لآخر تحديث

البورصة المصرية تربح 766 مليون جنيه وسط تباين أداء المؤشرات

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الاثنين، وسط ارتفاع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا.. وربح رأس المال السوقي 766 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 711.244 مليار جنيه.

7.6 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية خلال يوليو الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.



الرقابة المالية تعتمد الموافقة الثانية لمنتج التمويل الأًصغر النانو فاينانس

كشف الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية عن صدور موافقته الثانية على اعتماد منتج التمويل الأصغر والمعروف بالنانو فاينانس في السوق المصرية، وهو منتج يتيح تمويل بحد أقصى 3 آلاف جنيه، مع فترة سداد لا تتجاوز90 يوماً، ولغرض تغطية احتياجات الفئات المهمشة والفئات الأكثر احتياجا للخدمات المالية من أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتعاني من صعوبة الوصول للتمويل.



هالة السعيد: 5.8 مليار جنيه لإنشاء شبكة ألياف ضوئية تخدم مليون مبنى

وجهت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بتسريع خطوات تفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركة المصرية للاتصالات لإنشاء شبكة ألياف ضوئية لقرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة ".



مصر توقع تمويلا تنمويًا مع النمسا لشراء آلات ومعدات لصيانة السكك الحديدية

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تمويلا تنمويًا ميسرًا مقدم من الحكومة النمساوية من خلال بنك UniCredit، بقيمة 8.5 مليون يورو، تستفيد منه الهيئة القومية للسكك الجديدة، لشراء آلات ومعدات و4 ماكينات لصيانة سكك حديد مصر، وذلك بحضور السيد جورج شتيلفريد، السفير النمساوي بالقاهرة و مارتن ولر المستشار التجارى النمساوى.