أخبار التوك شو: سر استلام مصر لشحنة من لقاح جونسون أند جونسون.. والأرصاد تعلن عن موعد انتهاء الموجة الحارة

أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مستشار الصحة العالمية يكشف سر استلام مصر لشحنة من لقاح جونسون أند جونسون



قال الدكتور جمال عصمت ، مستشار منظمة الصحة العالمية ، على خلفية وصول شحنة من لقاح فيروس كورونا " جونسون أند جونسون " ، إن وصول تلك الجرعة في غاية الأهمية للمسافرين والمقيمين في مصر ، منوها على أن توفير التطعيم وإتاحته هو هدف كبير لوزارة الصحة .



عيار 24 يسجل 889 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-8-2021



استعرض برنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين 9 -8-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.

عودة السياحة الروسية.. سفير مصر بموسكو: 20 رحلة أسبوعية لشرم الشيخ والغردقة



قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا، إن مدينتي شرم الشيخ والغردقة سيستقبلان 3 رحلات، منها رحلتان للطيران الروسي كل منهما تحمل 570 راكبا، على أن يتم التسجيل بعد ذلك بشكل منتظم لـ5 رحلات لكل شركة إلى المقصدين شرم الشيخ والغردقة بواقع 20 رحلة أسبوعيا.

مستشار الرئيس للصحة: زيادة يومية في أعداد مصابي كورونا والفيروس لم يختفِ



أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، عن الوضع الوبائي لكورونا فى مصر، قائلا: هناك زيادة يومية في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، وهو أمر متوقع بعد الزحام الذي شهدته فترة العيد، مشيرا إلى أن فيروس كورونا لم يختفي.



بالهتافات والدموع.. جماهير برشلونة تودع ميسي.. شاهد



عرضت فضائية "العربية " لقطات من توديع جمهور برشلونة للاعب " ميسي " ، بعد مغادرته لنادي " برشلونة " .

تراجع في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة



قالت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بالأمس حدث انخفاض في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد حتى شمال الصعيد من ثلاث إلى خمس درجات.

جسدت أسمى معاني الجهاد في حب الوطن.. السيسي يهنئ المصريين بالعام الهجري



عرضت قناة دي إم سي، خبرا عاجلا يفيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه التهنئة للشعب المصري قائلا : " أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، تلك المناسبة الجليلة التي جسدت أسمى معاني الجهاد في حب الوطن والصبر على البلاء ومشقة الحياة، وإننى أدعو المولى عز وجل في ذكرى هذا اليوم المبارك، بأن يحفظ مصر وشعبها، وأن تنعم الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع، بمزيد من الخير والأمن والاستقرار.

فريق مصري يحصد المركز الأول فى بطولة العالم للألعاب الإلكترونية.. تفاصيل



خصص برنامج " 8 الصبح" فقرة خاصة بعنوان فيها حاجة حلوة وتم الحديث عن أن فريقا مصريا حصد المركز الأول فى بطولة العالم للألعاب الإلكترونية.



حي الأسمرات: التيكت بجنيه واحد للعلاج بالمراكز الطبية .. فيديو



قال المهندس حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، إنه بحي الأسمرات يوجد شقة للمواطنين مفروشة بالكامل وبجميع الخدمات، حيث إن هناك متابعة من مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الخدمات التي تقدم له.