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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مريض نفسي .. وفاة سيدة خنقا على يد ابنها

صدى البلد

تسببت سيدة مغربية في السبعين من عمرها في إثارة ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد وفاتها على يد إبنها نتيجة إختلافات اسرية بينهما.


وحسب ما ورد في صحيفة " هسبريس" المحلية، فإن سيدة سبعينية لقيت مصرعها خنقا على يد إبنها بعد أن اختلفا في إحدى المشاكل الأسرية.

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ووفقا لتحقيقات الشرطة، فأن الإبن الجاني اعترف عقب القبض عليه أنه قتل والدته عن عمد و ذلك بعد عودته من اسبانيا وفقده كل أمواله بسبب المخدرات وحاجته للعمل وغضبه من توبيخ والدته له.

 
وقال الشاب أنه انفعل على والدته وقام بخنقها بسلك الهاتف المنزلي الموجود في المنزل، حتى زهقت روحها، و هرب من المكان إلى أن الشرطة عثرت عليه، ووفقا لتقرير الجاني الطبي اكد أنه مريض نفسي و يحتاج ىأن يخضع للطب النفسي و العلاج .


يذكر أن وسائل التواصل الإجتماعي تطالب المسئولين بوضع حد لتلك الجرائم و تغليظ العقوبة على مرتكبيها،  و يذكر ان الأسبوع الماضي حدثت جريمة مماثلة، عندما قام شاب بقتل والدته ومثل بجثتها و أثار الرأي العام ضده.

سيدة ضجة مواقع التواصل الاجتماعي مشاكل الأسرية صحيفة هسبريس

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