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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كريم بينكي الحل الأسرع للتخلص من حب الشباب والتصبغات.. شاهدي

صدى البلد

أكدت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن الأشخاص الذين يعانون آثار حب الشباب يمكنهم معالجتها بشكل نهائي من خلال استخدام كريم بينكى.


وأضافت دينا أبو السعود، خلال لقائها ببرنامج "طبيب البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الذين يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن ، أو من يريدون إجراء عملية تكميم الأمعاء فعليهم استخدام كريم بينكي قبل اتباع النظام الغذائي ، أو إجراء عملية التكميم؛ لأن فى ذلك الوقت يظهر الإرهاق الشديد على البشرة.


وأكدت أن كريم بينكى يمكن وضعه على علامات تمدد الجلد التى تظهر لدى النساء الحوامل، مضيفة أن علامات تمدد الجلد تظهر نتيجة فقدان الجلد مادة الكولاجين.

 

وأوضحت أن كريم بينكى يحتوى على مكونات تعالج جميع تصبغات البشرة، مشيرة إلى أن كثيرين يعانون من تصبغات البشرة في فصل الصيف.

 

ولفتت  "دينا أبو السعود" ، أن كريم بينكى يحتوي على مكونات تعالج جميع تصبغات البشرة، مشيرة إلى أن كثير من الأشخاص يعانون من تصبغات البشرة.

حب الشباب كريم بينكي خبيرة التجميل دينا أبو السعود الارهاق

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