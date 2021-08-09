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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة الأخبار.. السيسى يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري.. وتدريب عسكري مشترك بين مصر والإمارات

الرئيس السيسي يهنئ
الرئيس السيسي يهنئ المصريين والعرب والمسلمين بالعام الهجري

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أبرز الأخبار اليوم الاثنين وتأتى في مقدمتها تهنئة الرئيس السيسي للمصريين والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد.

 

الرئيس السيسي يهنئ المصريين والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد

 

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد 1443.

 

قرار جمهوري بإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠٢١ بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة مصر للمعلوماتية تكون لها الشخصية الاعتبارية ولا تهدف للربح ويكون مقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

بالجيش الثاني الميداني | رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود "بدوى 2021".. الفريق محمد فريد: القوات المسلحة حريصة على الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي

 

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود "بدوى 2021 " الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني بإستخدام الذخيرة الحية ، والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

 

استمرار فعاليات التدريب المشترك "زايد-3" بحضور قادة القوات الجوية المصرية والإماراتية.. صور

واصلت عناصر من القوات الجوية المصرية والإماراتية، تنفيذ فعاليات التدريب الجوى المشترك (زايد-3) والذى يتم تنفيذه بدولة الإمارات وتستمر فعالياته لعدة أيام.

 

تعاون مصري-إماراتي لتصنيع سيارة بيك أب EM تعمل بالوقود المزدوج غاز-بنزين

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي ونيفين جامـع وزيـرة التجـارة والصناعـة ، مراسم توقيع عقد التعاون المشترك بين "وزارة الإنتاج الحربى" وشركة "إم جلوري" القابضة الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب. 

 

متى تنخفض أسعار البطاطس بالأسواق؟ الزراعة تجيب.. فيديو

قال الدكتور علاء البحراوى أخصائى البساتين بوزارة الزراعة، إن ارتفاع درجات الحرارة السبب فى انخفاض انتاجية الخضروات وبالتالى يقل المعروض ويزيد الطلب فترتفع الأسعار، ولكن السعر المبالغ فيه هى أسعار البطاطس حبث يتم تخزين المحصول ثم احتكاره وطرحه بأسعار أعلى.
 

ما هي أسباب ارتفاع أسعار التين والعنب بالأسواق؟.. خبير زراعي يجيب| فيديو

قال الدكتور علاء البحراوى أخصائى البساتين بوزارة الزراعة ، فى عام 2019 كان يباع كيلو العنب بـ 2 جنيها ، وكانت هناك كميات من الأعناب لا تجد من يشتريها ، وبالتالى تم تقليع كمية كبيرة من مساحات العنب  فقلت مساحات زراعة العنب وبالتالي ارتفع سعره هذا العام  ، وتقدر مساحة العنب فى مصر بـ 190 ألف فدان .

 

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