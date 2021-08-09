نشرة الأخبار.. السيسى يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري.. وتدريب عسكري مشترك بين مصر والإمارات

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أبرز الأخبار اليوم الاثنين وتأتى في مقدمتها تهنئة الرئيس السيسي للمصريين والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد.

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد 1443.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠٢١ بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة مصر للمعلوماتية تكون لها الشخصية الاعتبارية ولا تهدف للربح ويكون مقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود "بدوى 2021 " الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني بإستخدام الذخيرة الحية ، والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

واصلت عناصر من القوات الجوية المصرية والإماراتية، تنفيذ فعاليات التدريب الجوى المشترك (زايد-3) والذى يتم تنفيذه بدولة الإمارات وتستمر فعالياته لعدة أيام.

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي ونيفين جامـع وزيـرة التجـارة والصناعـة ، مراسم توقيع عقد التعاون المشترك بين "وزارة الإنتاج الحربى" وشركة "إم جلوري" القابضة الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب.

قال الدكتور علاء البحراوى أخصائى البساتين بوزارة الزراعة، إن ارتفاع درجات الحرارة السبب فى انخفاض انتاجية الخضروات وبالتالى يقل المعروض ويزيد الطلب فترتفع الأسعار، ولكن السعر المبالغ فيه هى أسعار البطاطس حبث يتم تخزين المحصول ثم احتكاره وطرحه بأسعار أعلى.



قال الدكتور علاء البحراوى أخصائى البساتين بوزارة الزراعة ، فى عام 2019 كان يباع كيلو العنب بـ 2 جنيها ، وكانت هناك كميات من الأعناب لا تجد من يشتريها ، وبالتالى تم تقليع كمية كبيرة من مساحات العنب فقلت مساحات زراعة العنب وبالتالي ارتفع سعره هذا العام ، وتقدر مساحة العنب فى مصر بـ 190 ألف فدان .