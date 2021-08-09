عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية.


واستهل رئيس الوزراء ، الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي فى إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من إدارة الموارد المائية المتاحة، وخاصة ما يتعلق بتحلية مياه البحر من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة فى هذا المجال، واستغلالاً لما تتمتع به مصر من السواحل البحرية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.


ولفت رئيس الوزراء ، إلى أن هناك العديد من الشركات العالمية الكبرى المتخصصة فى تحلية مياه البحر، بدأت فى استخدام تقنيات حديثة فى هذا المجال، تسهم فى إنشاء وتشغيل محطات  تحلية مياه البحر، بتكلفة أقل، وجودة عالية.


وخلال الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى أن هناك أكثر من 60 شركة تقدمت بعروض للوزارة لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، موضحاً أن من بين هذه الشركات شركات عالمية كبرى متخصصة فى هذا المجال، وهناك أسعار تنافسية قدمتها هذه الشركات، ويتم حالياً دراسة هذه العروض، وصولاً للأفضل منها.


وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة الوصول لأفضل العروض المقدمة من قبل الشركات المتخصصة فى مجال تحلية مياه البحر، وذلك من النواحى المالية والفنية، حتى يتسنى البدء الفورى فى تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر وفقاً للخطة التى وضعتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى هذا الصدد.

ترشيحاتنا

رئيس الرعاية الصحية يفاجئ العاملين بمجمع الإسماعيلية لاستطلاع الخدمات للمنتفعين|صور

تحرك عسكري عاجل لـ الجيش البريطاني في اليمن

ألا تقل السن عن 18.. شروط استخراج رخصة قيادة السيارة بقانون المرور

دخول النقابة على خط أزمة تواجه أطباء قنا في المواطن "المضروب بالرصاص"|تفاصيل

بعد ملحمة الأولمبياد .. اتحاد اليد يحسم مصير باروندو مدرب منتخب مصر|خاص

مريض نفسي .. وفاة سيدة خنقا على يد ابنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عايزة تتحجب.. أم تصدم ابنتها بسيارتها عمدًا وترفض ذهابها للمستشفى

رقم فلكي.. قيمة عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ناديه الجديد

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

الصحة: لقاح جونسون آند جونسون جرعة واحدة ولا يحتاج تعزيزًا

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

تفاهات ولازم يتحاسبوا.. ميدو يفتح النار على مجلة الزمالك

الزمالك يصدر بيانا ينتقد فيه تجاوزات مجلة النادي ضد الأهلي

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير البان كيك بدون بيض ..7 وصفات مختلفة

طريقة عمل المعمول بالعجوة في المنزل

طرق عمل الزلابية في البيت

سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

فيديو

فيديوجراف.. حكاية سبحة دلال عبد العزيز وسر احتفاظها بها 25 عاما

فيديوجراف.. مش طبيعي.. تطورات جديدة في حالة الإعلامي وائل الإبراشي

بعضها جاهز للتسليم.. تفاصيل حجز وحدات "سكن لكل المصريين"

يأكلان ضحاياهما.. القبض على زوجين من عبدة الشيطان في موسكو

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

رمضان البيه يكتب: القرين والإنسان

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ