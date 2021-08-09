رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية.



واستهل رئيس الوزراء ، الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي فى إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من إدارة الموارد المائية المتاحة، وخاصة ما يتعلق بتحلية مياه البحر من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة فى هذا المجال، واستغلالاً لما تتمتع به مصر من السواحل البحرية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.



ولفت رئيس الوزراء ، إلى أن هناك العديد من الشركات العالمية الكبرى المتخصصة فى تحلية مياه البحر، بدأت فى استخدام تقنيات حديثة فى هذا المجال، تسهم فى إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، بتكلفة أقل، وجودة عالية.



وخلال الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى أن هناك أكثر من 60 شركة تقدمت بعروض للوزارة لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، موضحاً أن من بين هذه الشركات شركات عالمية كبرى متخصصة فى هذا المجال، وهناك أسعار تنافسية قدمتها هذه الشركات، ويتم حالياً دراسة هذه العروض، وصولاً للأفضل منها.



وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة الوصول لأفضل العروض المقدمة من قبل الشركات المتخصصة فى مجال تحلية مياه البحر، وذلك من النواحى المالية والفنية، حتى يتسنى البدء الفورى فى تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر وفقاً للخطة التى وضعتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى هذا الصدد.