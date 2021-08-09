النطق على 74 متهما في اقتحام مركز شرطة سمالوط سبتمبر المقبل

حدّدت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، جلسة يوم 13 سبتمبر المُقبل للنطق بالحكم على 74 مُتهمًا باقتحام مركز شرطة سمالوط شمال المحافظة، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.



أحالت محكمة الجنايات في يوليو الماضي، أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم من عدمه، وتقرر تحديد جلسة 13 سبتمبر للنطق بالحكم بسبب عدم حضورهم لجلسة اليوم لعدم احضارهم من محبسهم.

واستمعت المحكمة على مدار الجلسات الماضية، لأقوال المتهمين والشهود، وإطّلعت على مقاطع فيديو خاصة بالأحداث.

كانت محافظة المنيا، قد شهدت أعمال عنف وشغب، طالت المنشآت الشرطية والحكومية، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة أغسطس 2013.

يشار إلى أن محكمة جنايات المنيا، قررت في منتصف شهر يوليو الماضي تحديد جلسة يوم الثالث من دور شهر سبتمبر المُقبل للنطق بالحكم على 18 متهما تعاد إجراءات محاكمتهم في قضية أحداث العنف التي شهدها مركز مطاي، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وانتهت المحكمة من سماع المرافعة عن 18 متهما بينهم 15 محبوسين و3 آخرين مخلى سبيلهم على ذمة القضية لظروف صحية بحسب طلبات الدفاع عنهم.

وألقت أجهزة الأمن، القبض على 18 متهما منهم تعاد اجراءات محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة والتى نظرت القضية على مدار 3 سنوات حتى صدور قرار المحكمة بحجز النطق بالحكم على المتهمين لدور سبتمبر المُقبل.