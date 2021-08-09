التعليم العالي: 12 منحة لدرجة البكالوريوس والدراسات العليا لطلاب بنجلاديش

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الإثنين، محمد منير الإسلام سفير دولة بنجلاديش بالقاهرة.



أكد الوزير تعزيز العلاقات التى تربط بين مصر وبنجلاديش، وترحيبه بالتعاون فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى.



وخلال اللقاء، بحث الطرفان تجديد اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين، وزيادة عدد المنح المقدمة لطلاب بنجلاديش.



وأوضح د. عبد الغفار أن مصر تقدم 9 منح لدرجة البكالوريوس، و3 منح لطلاب الدراسات العليا من بنجلاديش، مشيرًا إلى استعداد الوزارة زيادة عدد المنح المقدمة، وكذلك بحث التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات بكلا الجانبين، بما يسمح بتوقيع اتفاقات تعاون ثنائية بين الجامعات المصرية ونظيرتها فى بنجلاديش.



وأشار الوزير إلى الاتفاقات الموقعة بين الجامعات المصرية وجامعات بنجلاديش (جامعة القاهرة والجامعة الإسلامية بدكا، وجامعة المنوفية وجامعة دكا) مشيدًا كذلك بتاريخ التعاون الطويل بين جامعة الأزهر ودولة بنجلاديش فى مجال الدراسات الإسلامية.

كما ناقش الطرفان الاعتراف المتبادل بالشهادات بين الجامعات فى الدولتين، والتعاون البحثي المشترك من خلال المراكز البحثية، والاستفادة من خبرة المراكز البحثية التابعة للوزارة بعقد اتفاقيات علمية مشتركة.



ولفت الوزير إلى مبادرة "ادرس فى مصر" والتى تسمح بتقديم فرص تعليمية بشكل أكبر للطلاب من بنجلاديش؛ للدراسة بالجامعات المصرية فى مختلف المجالات الدراسية.



كما قدم الوزير الدعوة للسيد منير الإسلام لمشاركة بنجلاديش فى "المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)" والمزمع عقده بالقاهرة فى ديسمبر المقبل.



ومن جانبه أشاد السفير بالعلاقات القوية التى تربط بين مصر وبلاده، خاصة على مستوى التعاون فى مجال التعليم، مشيرًا إلى ترحيب طلاب بنجلاديش باختيار مصر كوجهة للتعليم؛ نظرًا لتميز مستوى التعليم بها فى تخصصات الطب والهندسة والزراعة وغيرها، وكذلك الميزة التنافسية فى تكلفة الخدمة التعليمية، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من التجربة المصرية فى التنمية، وتحقيق التقدم الاقتصادى، لافتًا إلى نجاح مصر فى تجاوز أزمة كورونا.



وأكد الوزير أن القيادة السياسية فى مصر قدمت دعمًا كبيرًا لضمان استمرار العملية التعليمية، وضمان مصلحة الطلاب خلال أزمة الجائحة، مع توفير الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامتهم، مشيرًا إلى نجاح الجامعات المصرية فى إجراء الامتحانات، وتقديم الرعاية اللازمة للطلاب بنجاح.