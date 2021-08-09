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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التعليم العالي تحذر من الكيانات الجامعية الوهمية ..تفاصيل

الطلاب
الطلاب

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي ، إن هذه الفترة الزمنية التي تعد موسم تقديم طلاب الثانوية العامة في الجامعات والمعاهد يستغلها أصحاب الكيانات الوهمية لإقناع الطلاب وأولياء الأمور زيفا بتقديم أوراقهم في هذه الكيانات.

 

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية على القناة " الأولى المصرية "، أن الوزارة تضم لجانا تقوم بمتابعة الكيانات الوهمية ورصدها وهي تعمل طوال العام، لافتا إلى أن هذه الكيانات الوهمية تنشط خلال فترة التنسيق لطلاب الثانوية العامة بالتحديد.

 

وأشار إلى أن الوزارة أعلنت في جميع وسائل الإعلام عن الجامعات والمعاهد الموثوق فيها حتى يستطيع الطالب وأولياء الأمور التمييز بين الكيانات الحقيقية والوهمية .

 

وأوضح عبد الغفار ، أنه في حالة العثور علي اى كيان وهمي يتم إحالته فورا الى النيابة العامة ، ونناشد أولياء الأمور بضرورة التحقق من الكيانات الحقيقة .

 

وأشار إلى أن اي طالب يقوم بالانضمام إلى مثل هذه الكيانات الوهمية يسبب لنفسه الكثير من المشاكل.

 

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كما أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن الوزارة تتعامل بكل حزم وحسم مع المعاهد الجامعات الغير معتمدة، مشيرا إلى أنه تم إعلان قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة.


وأضاف عادل عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة ، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن كل المطلوب من الطالب الدخول لصفحة الوزارة على الانترنت، مشيرا إلى أنه سيجد عليها كل المطلوب وكل التفاصيل.


وأضاف عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن الوزارة اتخذت أكثر من خطوة في سبيل التعامل مع المعاهد الغير معتمدة ومنها التوعية وعلى الطالب الدخول للصفحة الرسمية للوزارة، متابعا أن لجان الضبطية القضائية تكثف من حملتها للتعامل مع الكيانات الوهمية.
 

في سياق آخر، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح السبت الماضي، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 55 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني  www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.

 

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

الجامعات طلاب الثانوية العامة النيابة العامة وزارة التعليم العالى الطلاب أولياء الأمور

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