أزمة حادة.. مقتل 3 لبنانيين بسبب شراء الوقود ..فيديو

أذاعت فضائية “يورونيوز” عربية، لقطات فيديو تظهر وقوع مشاجرات بين أشخاص أدت إلى مقتل ثلاثة في مكانين منفصلين؛ بسبب خلاف على شراء الوقود أمام المحطات التي تتشكل فيها طوابير في شمال لبنان وسط أزمة محروقات حادة تشهدها البلاد.

طوابير طويلة أمام محطات الوقود

ينتظر اللبنانيون منذ أسابيع لساعات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي اعتمدت سياسة تقنين حاد في توزيع البنزين والمازوت، وتطور الاكتظاظ في حوادث عدة إلى إشكالات وحدث إطلاق نار بين المواطنين المرهقين من الانتظار ساعات طويلة.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس "وقع خلاف بين شخصين على خلفية أفضلية تعبئة البنزين أثناء انتظارهما في طابور أمام محطة وقود في بلدة بخعون" في شمال لبنان، مشيراً إلى أن الإشكال بدأ بعراك بالأيدي والسكاكين قبل أن يطلق أحدهما النار باتجاه الآخر، ويصيبه برصاصتين ويُرديه قتيلاً.



وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن شخصاً آخر جُرح أيضاً، مشيرة إلى أنه إثر الخلاف وقع إطلاق نار قرب منزل مطلق النيران، أسفر عن مقتل شخصين، وقد سلم مطلق النار نفسه إلى مخابرات الجيش.