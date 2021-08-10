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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|مطارات أبوظبي توقع اتفاقية لتقييم خدمات الملاحة الجوية

مطارات أبوظبي
مطارات أبوظبي

وقعت مطارات أبوظبي، المالك والمشغل للمطارات الخمسة في الإمارة، اتفاقية مع احد شركات الخدمات الملاحة الجوية، لتولي مسؤولية تقديم خدمات الملاحة الجوية في المرافق التابعة لمطارات أبوظبي، ضمن شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الجانبين.

 

وذكر تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية الرسمية " وام"، أنه بموجب الاتفاقية ستقدم الشركة، خدمات شاملة، تتضمن خدمات الملاحة ومراقبة الحركة الجوية في المطارات، حيث سيعمل المختصون والخبراء من شركة "جلوبال" على مراقبة الحركة الجوية في المطارات الخمسة للإمارة، كما ستقع على عاتقهم مسؤولية ضمان الإقلاع الآمن للطائرات وهبوطها، بالإضافة إلى تنظيم حركة صعود المسافرين على متن الطائرات في مرافق مطارات أبوظبي.

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وقال شريف الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: تحرص مطارات أبوظبي على إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات المحلية في الدولة، والتي تقدم بدورها مجموعة من الخدمات المبتكرة وعالية الجودة، حيث تتميز جميع مطاراتنا بخدمات الملاحة الجوية الاستثنائية، ما يوفر لمشغلي الخطوط الجوية والمسافرين على متنها خدمات تشغيلية بمعايير رائدة ومتميزة، وذلك أثناء تواجدهم على متن الطائرات أو على أرض المطار.

وأضاف الهاشمي ان الخدمات المتميزة التي تقدمها مطارات أبوظبي بالشراكة مع شركة جلوبال لخدمات الملاحة الجوية تعود بالفائدة على المسافرين بشكل عام، ما يعزز مكانة مطارات أبوظبي الرائدة، حيث تعتبر جودة الخدمات ميزة مشتركة، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع شركة جلوبال لخدمات الملاحة الجوية خلال السنوات القادمة.

ومن جانبه قال يحيى عبدالله الحمادي، المدير التنفيذي للشركة  المنفذة، : يسعدنا توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع مطارات أبوظبي، التي تبرهن على قوة ومتانة العلاقات بين الطرفين، ونثمن من جهتنا ثقة مطارات أبوظبي بشركة جلوبال لخدمات الملاحة الجوية، الذي يعد بدوره دليلاً على قدرة الشركة التشغيلية، وإمكانياتها لتقديم حلول مبتكرة في مجال خدمات الملاحة الجوية، التي تتسم بالكفاءة وإدارة التكاليف بفاعلية، ما يساهم في تطوير نموذج جديد ومبتكر للتعاون في قطاع الطيران بالدولة.


 

مطارات أبوظبي الملاحة الجوية اخبار الخليج اقتصاد الامارات مال واعمال

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