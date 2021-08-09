عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يختتم تدريباته غدا.. الاهلي يدخل في معسكر مغلق بالإسكندرية قبل مواجهة الاسماعيلي

صدى البلد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم بإستاد مختار التتش إستعداداً لمواجهة الاسماعيلي المقرر لها بعد غد الأربعاء بإستاد الإسكندرية ضمن منافسات المرحلة الــ29 لمسابقة الدوري.

 

ومن المقرر أن يختتم الفريق الأحمر تدريباته غداً قبل أن يعلن بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة من 20 لاعباً للسفر بهم الي الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق بالثغر.

 

ويستعد الاهلي لمواجهة الاسماعيلي بالدوري بعد ان حقق  الفوز علي سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمواجهة الاسماعيلي.

 

ويخوض الأهلي عدة مباريات مهمة، خلال الفترة المقبلة حيث يواجه الاسماعيلي، الأربعاء 11 أغسطس، ثم إنبي السبت 14 أغسطس، وبعد ذلك طلائع الجيش، ‏الثلاثاء 17 أغسطس، ثم المصري يوم الجمعة 20 أغسطس.

 

وبعد ذلك يخوض الأهلي مباراته أمام الجونة ‏أحد يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس ويختتم مبارياته في الدوري الممتاز، بمواجهة أسوان أحد يومي ‏‏٢٦ و٢٧ أغسطس.‏

 

 

الاسماعيلي بيتسو موسيماني سيراميكا كليوباترا مسابقة الدوري انبي طلائع الجيش

موضوعات متعلقة

برايتون الإنجليزي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انتقال بيرسي تاو لـ الأهلي

حسم المشاركين بإفريقيا.. الأهلي والزمالك في أمان وتحديد الكونفدرالية عقب مباراة الغد

ترشيحاتنا

تنظيم الاتصالات: رد 2 مليون جنيه لمستخدمي الموبايل في الـ 4 شركات

فضائل شهر الله المحرم .. مركز الأزهر يوضح

رئيس المخابرات الأمريكية يزور إسرائيل وفلسطين غدًا

السعودية.. إيقاف 207 أشخاص بينهم موظفون بوزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني

الطيران المدني: أعداد السياح ستعود إلى ما كانت عليه قبل كورونا

متى عرف النبي بأمر الهجرة ؟.. د. عمر هاشم يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

مش عايزة تتحجب.. أم تصدم ابنتها بسيارتها عمدًا وترفض ذهابها للمستشفى

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

رقم فلكي.. قيمة عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ناديه الجديد

تفاهات ولازم يتحاسبوا.. ميدو يفتح النار على مجلة الزمالك

الصحة: لقاح جونسون آند جونسون جرعة واحدة ولا يحتاج تعزيزًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا ليس خطيرًا.. متظاهرون يحاولون اقتحام مقر البي بي سي في لندن

طريقة تحضير البان كيك بدون بيض ..7 وصفات مختلفة

طريقة عمل المعمول بالعجوة في المنزل

طرق عمل الزلابية في البيت

فيديو

كل ما تريد معرفته عن الصلاة النارية .. حكمها وكيفيتها|فيديوجراف

فيديوجراف.. حكاية سبحة دلال عبد العزيز وسر احتفاظها بها 25 عاما

فيديوجراف.. مش طبيعي.. تطورات جديدة في حالة الإعلامي وائل الإبراشي

بعضها جاهز للتسليم.. تفاصيل حجز وحدات "سكن لكل المصريين"

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

رمضان البيه يكتب: القرين والإنسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ