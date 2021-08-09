يختتم تدريباته غدا.. الاهلي يدخل في معسكر مغلق بالإسكندرية قبل مواجهة الاسماعيلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم بإستاد مختار التتش إستعداداً لمواجهة الاسماعيلي المقرر لها بعد غد الأربعاء بإستاد الإسكندرية ضمن منافسات المرحلة الــ29 لمسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يختتم الفريق الأحمر تدريباته غداً قبل أن يعلن بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة من 20 لاعباً للسفر بهم الي الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق بالثغر.

ويستعد الاهلي لمواجهة الاسماعيلي بالدوري بعد ان حقق الفوز علي سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة ضمن منافسات مسابقة الدوري.



وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمواجهة الاسماعيلي.

ويخوض الأهلي عدة مباريات مهمة، خلال الفترة المقبلة حيث يواجه الاسماعيلي، الأربعاء 11 أغسطس، ثم إنبي السبت 14 أغسطس، وبعد ذلك طلائع الجيش، ‏الثلاثاء 17 أغسطس، ثم المصري يوم الجمعة 20 أغسطس.

وبعد ذلك يخوض الأهلي مباراته أمام الجونة ‏أحد يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس ويختتم مبارياته في الدوري الممتاز، بمواجهة أسوان أحد يومي ‏‏٢٦ و٢٧ أغسطس.‏