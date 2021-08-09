خالد سليم يهنئ متابعيه بالعام الهجري الجديد .. شاهد

هنأ الفنان خالد سليم متابعيه بالعام الهجري الجديد ، ونشر صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق خالد سليم قائلا: " عام هجري مبارك.. كل عام وانتم بخير .. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ".

وطرح الفنان خالد سليم ، في منتصف يوليو الماضي أغنية جديدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب حملت اسم "عشمني".

ونشر خالد سليم صورة جديدة له ، من بوستر الأغنية المرتقبة، وعلق عليها قائلا:"جاهزين؟"، في إشارة إلى اقتراب موعد طرحها.

وقال خالد سليم ، في تصريحات سابقة له في فبراير الماضي، إنه يستعد لتصوير كليب أغنية جديدة وهي عشمني من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل.

أغنية خالد سليم تنتمي إلى الأعمال الدرامية، ويحاول فيها تقديم شكل مختلف عن أغانيه السابقة بحسب وصفه في تصريحاته.