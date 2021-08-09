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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يشارك في البطولة العربية لتنس الطاولة بالأردن

صدى البلد

استقر الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي الأهلي «رجال - سيدات»، على المشاركة في البطولة العربية للأندية التي يستضيفها الأردن، خلال الفترة من 17 وحتى 23 أغسطس الجاري، تحت إشراف الاتحاد العربي لتنس الطاولة.

وسوف تغادر بعثة الأهلي إلى العاصمة الأردنية عمان، يوم 16 أغسطس الجاري، فيما ستجرى قرعة البطولة يوم 15 أغسطس، ويحضرها ممثلًا عن النادي الأهلي، أشرف عبد الفتاح المدير الفني لفريق الرجال والسيدات بالنادي.

جدير بالذكر أن فرق الأهلي لتنس الطاولة «رجال - سيدات»، توجت ببطولة الدوري في الموسم الماضي.

ويقود جهاز تنس الطاولة أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عادل شومان مدربًا عامًا لفريق السيدات، وأشرف صبحي، وأحمد عياد مدربين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.

وأعلن النادي عن بدء الاشتراك في أكاديميات النشاط الرياضي (كرة السلة - كرة اليد - الكرة الطائرة - ألعاب القوى - الكاراتيه - السباحة - التنس)، بعدة محافظات داخل الجمهورية، وذلك امتداداً لأكاديميات الأهلي في مقر النادي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد. 

يأتي افتتاح أكاديميات النشاط الرياضي بالمحافظات في إطار حرص الأهلي الدائم على انتقاء المواهب المميزة من جميع أنحاء الجمهورية، وصقلها وتطويرها لتكون إضافة قوية للفرق الرياضية المختلفة بالنادي مستقبلًا، وتسهم في تحقيق المزيد من البطولات والإنجازات.  

يبدأ نشاط الأكاديميات الجديدة في أربع محافظات هي: كلية التربية الرياضية بمحافظة كفر الشيخ، وجامعة سوهاج بمحافظة سوهاج، ومدرسة الديوان بمحافظة بني سويف، ومدرسة بايونيرز بمحافظة الإسكندرية. 

البطولة العربية للأندية بعثة الأهلي أشرف عبد الفتاح عادل شومان أكاديميات النشاط الرياضي

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