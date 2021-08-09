الطيران المدني: أعداد السياح ستعود إلى ما كانت عليه قبل كورونا

بعد عودة السياحة الروسية..

علق باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني للشؤون الدولية والإعلام، على عودة السياحة الروسية إلى مصر مرة أخرى .

وقال باسم عبد الكريم في مداخلة هاتفية على التليفزيون المصري :" السياحة الروسية توقفت لما يقرب من 6 سنوات وكان يصل منها 3 مليون سائح سنويا إلى مصر".

وأضاف باسم عبد الكريم:" وزارة السياحة ووزارة الطيران عملا على استقطاب حركة سياحة بديلة للسياحة الروسية في فترة توقف السياحة الروسية ، ومع جائحة كورونا وتوقف الطيران تأثرت السياحة في مصر بشكل كبير ".

وتابع باسم عبد الكريم:" من أول يوليو 2020 تم فتح المطارات وحركة الطيران في مصر وتم اتباع كافة الإجراءات الإحترازية وبدأنا في استعادة الحركة السياحية إلى مصر"، مضيفا:" عودة السياحة الروسية سوف تؤثر بالإيجاب على زيادة أعداد السائحين القاديمن إلى مصر ستعود إلى ما كانت عليه قبل كورونا ".

ولفت باسم عبد الكريم :" الدولة المصرية اهتمت بتطبيق أكبر معدلات النواحي الأمنية داخل المطارات واتباع كامل للإجراءات الاحترازية".

عودة السياحة الروسية



وأكد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران، أن عودة السياحة والرحلات الروسية إلى مصر جاء بفضل جهود ودعم القيادة السياسية لقطاع الطيران المدني خلال السنوات الماضية.

وقال الطيار محمد منار، في تصريحات صحفية اليوم، الإثنين، إن وزارة الطيران المدني وجميع شركاتها التابعة، قامت بتطبيق كافة الاجراءات الأمنية والاحترازية بجميع المطارات المصرية، حيث أشاد بها كافة الوفود ولجان التفتيش التى زارت مصر خلال الفترة السابقة.

وأكد وزير الطيران، أن إشادة الوفود واللجان الروسية، أكدت ثقه الجميع في تطبيق المعايير الأمنية والصحية بالمطارات المصرية، التي توج إنجازها بحصول 11 مطار مصري حتى الآن من بينهم مطاري شرم الشيخ والغردقة، على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن من المجلس العالمي للمطارات ACI .