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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير السياحة : جاهزون لاستقبال السياح من كل دول العالم .. فيديو

عودة السياحة الروسية
عودة السياحة الروسية

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2021 ازداد بشكل كبير، مؤكدا أن الزيادة  وصلت إلى 60% عن فترة كورونا.

وأضاف العناني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياه» أن  عودة السياحة الروسية أمر إيجابي للغاية، خاصة  بعد قرار الحظر من عام 2015 .

استعدادات كبيرة لاستقبال السياحة الأجنبية

وتابع وزير السياحة والآثار، أن أجهزة الدولة قامت باستعدادات كبيرة لاستقبال السياحة الأجنبية في كل المقاصد السياحية المصرية، مؤكدا أننا جاهزون لإستقبال السياح من كل دول العالم.

وأشار العناني إلى أنه لدينا برامج ترفيهية وثقافية متنوعة لاستقبال السياح الأجانب في كل المقاصد السياحية المصرية، مؤكدا أن السياح الروس سعداء بعودتهم إلى المقاصد السياحية المصرية ويؤكدون تكرار زيارتهم إلى مصر خلال السنوات القادمة.

وأكد وزير السياحة والآثار، أنه بسبب صرامة الإجراءات الاحترازية في مصر تضاعف أعداد السائحين خلال الشهور الماضية رغم جائحة كورونا، مؤكدا أن أجهزة الدولة تقوم بتكرار أعمال التفتيش المفاجئ على المنتجعات والمقاصد السياحية في أنحاء مصر.

ونوه وزير السياحة والآثار إلى أن السياحة البيئية في مصر هي سياحة المستقبل والدولة تهتم بتنميتها بصورة كبيرة . 

وزير السياحة والاثار وزير السياحة جائحة كورونا عام 2021 الاثار

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