ضبط محطة وقود ومصنع مواد غذائية بدون رخصة في المنيا

ضبطت إدارة التموين في مركز مطاي شمال المنيا، اليوم الإثنين، محطة وقود ومصنع مواد غذائية، غير مُرخصان، وذلك خلال حملة شنتها الإدارة بالتنسيق مع مباحث التموين.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، في تصريحات له اليوم الإثنين، إن إدارة تموين مركز مطاي، شنت حملة على الأسواق، أسفرت عن تحرير 8 مخالفات.

وأوضح وكيل وزارة، أنه جرى ضبط محطة وقود غير مُرخصة، ومصادرة نصف طن من السولار والبنزين، بالإضافة إلى ضبط مصنع مواد غذائية غير مُرخص، ومصادرة المواد الغذائية داخله.

وأضاف "يوسف"، أنه جرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة.



كما ضبط فريق الرقابة التموينية، بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك، 13 محلا مخالفا لقرار وزير التموين الخاص بالأوكازيون الصيفي، لم تحصل على تصاريح، وجرى تحرير محاضر مخالفهم لها، وإحالتها للنيابة العامة.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم ضبط 13 محلا مخالفا للقرارات المنظمة للأوكازيون الصيفي حيث تم تحرير محاضر وإحالتها للنيابة العامة للتصرف.

أكد «يوسف» أنه تم فحص وقبول 26 طلبا لمحلات راغبة في المشاركة في الأوكازيون الصيفي بمدينة المنيا.