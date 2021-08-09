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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي زايد يكرم أبطاله على أدائهم خلال الموسم الماضي

نادي زايد يكرم أبطاله
نادي زايد يكرم أبطاله على ما قدموه خلال الموسم الماضي

نظم مجلس إدارة نادي الشيخ زايد احتفالا لتكريم الفرق الرياضية بالنادي خلال الموسم الرياضي الماضي، جاء ذلك بحضور فكري الهواري، رئيس مجلس الإدارة، و هشام سلطان، أمين الصندوق، والمهندس محمد عسكر، عضو مجلس الإدارة، والمهندس على بدر، المدير التنفيذي للنادي.

وقال فكري الهواري، إن هذا التكريم أقل ما يمكن أن يقدمه مجلس الإدارة للفرق الرياضية، تقديرًا لما بذلوه من جهود خلال الموسم الرياضي المنصرم، وتشجيعًا لهم كي يتأهبوا لموسم قادم ومستوى أفضل.

وأكد "الهواري" على استعداد مجلس الإدارة لتقديم كل أنواع الدعم المطلوب للنشاط الرياضي، من أجل الحفاظ على ما وصل إليه النادي، وتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات، معبرًا عن سعادته الكبيرة بتكريم الأبطال، الذين شرفوا نادي الشيخ زايد، مؤكدًا أنه دافعًا قويًا لتحقيق المزيد من النجاحات.

وأثنى "الهواري" في على الاهتمام الكبير من قبل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بنادي الشيخ زايد، مشيرًا إلى حضوره افتتاح الامتداد الجديد للنادي، وإشادته بما شاهده من تطورات داخل النادي، والتي تحققت بالتخطيط والتفكير السليم.

وأضاف  هشام سلطان، أمين الصندوق، خلال الحفل، أن هذا التكريم  يؤكد على قيم النادي في دعم الناجحين، ومساندتهم من أجل تحقيق البطولات والإنجازات.

وأفاد"سلطان"، أن ما شاهده النادي من تطورات حازت على رضاء الجمعية العمومية، رياضيا واجتماعيا من خلال إحلال وتجديد لبعض الأجهزة في الألعاب الرياضية، واجتماعيا عن طريق تقديم الخدمات للأعضاء على أعلى المستويات داخل النادي.

وكان مجلس إدارة نادي الشيخ زايد قرر إقامة حفل التكريم انطلاقا من اهتمامه بكل المواهب من أبناء النادي في جميع الألعاب، وتأكيد دعمهم، خاصة أصحاب الإنجازات منهم،  بالإضافة إلى تحفيز جميع اللاعبين، لبذل أقصى الجهد وتحقيق الانتصارات، والألقاب وإعلاء اسم نادي الشيخ زايد في جميع المحافل الرياضية.

نادي الشيخ زايد كري الهواري هشام سلطان علي بدر

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