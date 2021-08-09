التعليم العالي : الدولة تنفذ استراتيجية متكاملة لتطوير البحث العلمي.. فيديو

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الدولة تنفذ استراتيجية متكاملة لتطوير عملية البحث العلمي لمواكبة سوق العمل.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم” عبر فضائية “الحياه” أنه جار إنشاء 6 جامعات جديدة في مختلف محافظات مصر لمواكبة السوق المحلي خاصة في التخصصات التكنولوجية .

عدم انسياق الطلاب وراء الكيانات الوهمية

طالب الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعدم انسياق الطلاب وراء الكيانات الوهمية التي تسعى لجذب أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، للالتحاق بها خاصة مع انطلاق ماراثون التنسيق.



أضاف أن لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعمل على تكثيف جهودها وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة لملاحقة الكيانات، مؤكدا على ضرورة تعاون الطلاب واولياء الأمور من خلال الابلاغ عن هذه الكيانات وخاصة وأن الوزارة خصصت بريدا إلكترونيا للشكوى من مثل هذه الكيانات وهو “ [email protected] ”.