"براند فاينانس": 137 مليون يورو خسائر برشلونة بسبب رحيل ميسي

ذكرت مؤسسة "براند فاينانس" أن رحيل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد يكبد نادي برشلونة 137 مليون يورو خسائر من قيمة العلامة التجارية، ما يعني انخفاضًا بنسبة 11% للقيمة الحالية البالغة 1.266 مليار يورو.



من جانبها أوضحت صحيفة "جيف مي سبورت"، اليوم الإثنين، أن هذه الخسائر سوف تأتي بشكل أساسي من انخفاض العوائد التجارية لنادي برشلونة، المنتظر أن تتراجع بقدر 77 مليونا، ومن مبيعات القمصان ومنتجات التسويق الأخرى، والتي يتوقع أن تقل بمقدار 43 مليونًا.



والسبب الثالث الذي سيُفقِد البارسا نتيجة رحيل ميسي مالاً يتمثل في عوائد يوم المباراة والنتائج على أرض الملعب، بانخفاض قدره 17 مليون يورو.



وطبقا لتقرير (براند فاينانس)، فإن برشلونة يحظى بثاني أغلى علامة تجارية لنادي كرة القدم في العالم، ولا يتفوق عليه سوى ريال مدريد بواقع 1.276 مليار يورو.



وأوضحت تيريسا دي ليموس، المديرة العامة لـ(براند فاينانس إسبانيا)، أن "وجود ميسي في برشلونة أتاح بلا شك للنادي جذب مشجعين ومشتركين ولاعبين بارزين ووكلاء وصفقات تجارية والفوز ببطولات، و رحيل ميسي يمكن أن يكلف النادي الكثير ويسبب انخفاضا مؤلما في قيمة العلامة التجارية".



يذكر أن جماهير باريس سان جيرمان، تنتظر وصول النجم الأرجنتيني بشغف، بعد يوم من إعلان رحيل ميسي رسميًا عن برشلونة، وسط تزايد وتيرة شائعات اقتراب وصوله إلى النادي الباريسي.