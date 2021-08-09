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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيبة بريطانية تكشف عن أطعمة غير متوقعة لرفع المناعة

المناعة
المناعة

كشفت بيكسي تيرنر خبيرة التغذية البريطانية، عن بعض الأطعمة التي ثبتت فاعليتها بشكل كبير في تقوية المناعة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وإطالة العمر.

 

ووفقا لما جاء في موقع "اكسبرس"، قالت الدكتورة بيكسي تيرنر إن الخضر الورقية الخضراء يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وترفع المناعة مما يساعد فى حماية الجسم من الأمراض.

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وأكدت “ تيرنر ”، أن أهم الخضراوات الورقية التي ثبتت فاعليتها في رفع المناعة، هي: الكرنب والسبانخ والخس والبقدونس والملوخية، حيث إنها تحتوي على مركبات النترات الطبيعية، والبيتا كاروتين المعروف بـ فيتامين أ، وهي عناصر تدعم الصحة وتمد الجسم بالحديد والطاقة وتحفظ عضلة القلب التوازن في قوة الانقباض والاسترخاء، كما تدعم انتظام نبضاته، وتضبط عمل الشرايين لحفظ ضغط الدم فى المعدل الطبيعي.

 

وأشارت “ تيرنر ” إلى أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي لديها فاعلية كبيرة في تقوية المناعة وفيتامين سي لا يوجد فقط في الحمضيات مثل البرتقال والليمون، كما يظن البعض بل إنه موجود بكثرة في الفلفل الأحمر والأصفر والبروكلي في أوراق اللفت. 

 

وأضافت أن حصة واحدة من اللفت تمد الجسم بحوالى 80 جرام من فيتامين سي مثل التئام الجروح وصحة الجلد والأوعية الدموية والغضاريف، وأن الجسم لا يمكنه تخزين فيتامين سي لفترة طويلة ومن ثم ينبغي تناول اللفت يومياً للتمتع بفوائده الصحية والأطعمة الأخرى التى تحتوي على فيتامين سي.

المناعة تقوية المناعة ترفع المناعة أطعمة فيتامين سي الخضروات اخبار صحة

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