وليد سليمان يشارك بشكل تدريجي.. وتدريبات إضافية لـ«سعد سمير ومحمد محمود»

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن وليد سليمان لاعب الفريق، سيشارك بشكل تدريجي في المران الجماعي على مدى الأسبوع الجاري، لتجهيزه للعودة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

وأدى سليمان تدريبات منفردة قبل انطلاق مران الأهلي الذي أقيم اليوم على ملعب التتش، وشارك في جزء من التدريبات خلال عمليات الإحماء الأولى بالكرة، وذلك وفق البرنامج الطبي الخاص بتجهيزه للمشاركة مع الفريق والتواجد في المباريات الرسمية.

وخاض سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق، تدريبات إضافية عقب انتهاء المران الجماعي.

وخاض الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الإسماعيلي التي تقام في التاسعة مساء بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات الجولة ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في جميع مبارياته المقبلة، في الدوري الممتاز، التي تبدأ بمباراة الإسماعيلي يوم الأربعاء 11 أغسطس، وإنبي السبت 14 أغسطس، وطلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس وأمام أسوان أحد يومي ‏‏٢٦ و٢٧ أغسطس.‏