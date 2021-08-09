بسبب انقطاع الأكسجين .. مصرع 9 مصابين بكورونا بمستشفى في روسيا

لقي 9 مصابين بفيروس كورونا مصرعهم في روسيا، اليوم الاثنين، بعد انقطاع الأوكسجين عن مستشفى في مدينة فلاديقوقاز الروسية.

وقالت السلطات الصحية في جمهورية أوسيتيا الشمالية بشمال القوقاز الروسي، إن سبب وفاة الأشخاص التسعة هو نقص الأوكسجين الناجم عن تعطل المعدات الطبية في المستشفى.

وكان الأشخاص موجودون في قسم العناية المركزة، وهم مصابون بفيروس كورونا، وفقا لوسائل إعلام روسية.

وقال القائم بأعمال رئيس الجمهورية سيرجي مينيايلو إنه تلقى تقريرا يفيد بظهور ثغرة في الأنبوب الذي كان يزود محطة الأوكسجين التابعة للمستشفى، ما أسفر عن انقطاع الأوكسجين عن قسم العناية المركزة.

وأوضحت السلطات المحلية أنه كان هناك 71 شخصا في قسم العناية المركزة أثناء وقوع الحادث.