أهالي مساكن الزراعة بكفر الشيخ يشكون انتشار الناموس والذباب

استغاث المواطن طارق سعد عبد المؤمن المقيم بمساكن الزراعة التابعة لمحافظة كفر الشيخ في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الذباب والبعوض و الناموس بالمنطقة بصورة كبيرة مما يعرضهم لخطر الاصابة بالأمراض خصوصا فى ظل جائحة كورونا .



ويقول في رسالته : نعانى من انتشار الناموس بالمنطقة بصورة كبيرة وهو ما يؤثر على حياة الأهالي خشية ان يكون سببا فى نقل الامراض بينهم خصوصا فى ظل جائحة كورونا .



وأضاف الذباب منتشر الأيام دي بطريقة رهيبة ومش راضي يتهش وقمنا بتقديم عدة شكاوى الى الوحدة المحلية لامكانية رش الشوارع بالمبيدات للقضاء عليه دون جدوى.



وأشار أنّ الذباب المنزلي مسؤول عن 65 مرضا على الأقل، كما أنّه حامل لأمراض الإسهال والتهابات الجلد والعين بالإضافة خطر الإصابة بمرض كوليرا و التهاب الملتحمة و مرض السل و حمى التيفود و التهاب المعدة والأمعاء و السالمونيلا .



مناشدين مسئولي وزير التنمية المحلية توجيه حملة لمكان الشكوى وتطهيرها عبر سيارات رش الحشرات للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

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