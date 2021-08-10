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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى: ردود فعل أحدثت انقساما بالجماعة الإرهابية بعد شهادة محمد حسان

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن سبابا وشتائم بين الإخوان والسلفيين عبر السوشيال ميديا مستمر، مضيفا أن هناك انقساما كبيرا بسبب محمد حسان بعد شهادة في قضية خلية "داعش إمبابة".


وأضاف أحمد موسى، في برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، أنه وصف محمد حسان بأنه عدوة الله بعد شهادة أمام محكمة الجنايات في قضية داعش إمبابة، لافتا إلى أن ردود فعل واسعة كبيرة أحدثت انقساما بـ الجماعة الإرهابية بعد إذاعتي لشهادة محمد حسان".


وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن محمد حسان تعرض لهجوم كبير من الإخوان بعد فضحه لهم بالأمس، متابعا أن مشاهدات بالملايين لحلقة البرنامج بالأمس بعد إذاعة شهادة محمد حسان في قضية داعش إمبابة.

 

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان في حالة غضب كبيرة من شهادة محمد حسان أمام  المحكمة، مردفا:" مولعين و يكفروه ونازلين فيه شتايم"، وجميع التنظيمات الإرهابية منبثقة من فكر حسن البنا، والتنظيمات الإرهابية بمثابة أجنحة عسكرية للإخوان.

 

 

وأضاف  الإعلامي أحمد موسى، أنه :" الشيخ حسان كان مؤيدا لجماعة الإخوان وكان يلتقي كثيرا بالمعزول محمد مرسي، مردفا:" عاوزين نعرف انت المؤيد للجماعة ولا صاحب الشهادة الذي تبرأ منهم".


وتابع  الإعلامي أحمد موسى، أنه :" الشيخ حسان أكد أن جماعة الإخوان الإرهابية كان يبحثون عن السلطة ولكنهم فشلوا في الحكم، لافتا إلي أنه أعترف اليوم أن الإرهابي سيد قطب هو أساس أفكار الإرهابيين.

وأوضح  الإعلامي أحمد موسى، أنه :" جماعة الإخوان الإرهابية لم تكن مسالمة في أي مرحلة من تأسيسها وارتكبت اغتيالات".

 

فيما تم استدعاء الشيخ والداعية محمد حسان من قبل المحكمة للاستماع لشهادته في قضية «داعش إمبابة» بناء على طلب دفاع المتهمين الذين طلبوا دفاعه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام علي أبوالعلا، وغريب محمد عزت، وسعد الدين حسن سرحان، وبحضور عضو النيابة محمد طارق عبدالسلام، وسكرتارية أشرف صلاح حسن، وبحضور عمرو فؤاد عبداللطيف.

أحمد موسى داعش إمبابة خلية داعش الجماعة الارهابية محمد حسان

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