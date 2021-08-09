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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هاشتاج #عام_هجري_جديد_1443 يتصدر تويتر

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#عام_هجري_جديد_١٤٤٣ بعد ثبوت هلال اول ايام شهر المحرم 
 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#عام_هجري_جديد_١٤٤٣ 
اللهم اجعله عام خير وسلام 
وعفو وعافية لناوللمسلمين " و "‏اللهم ارزقنا خير هذا العام واصرف عنا شره وبدل فيه أحوالنا إلى أفضل حال وافتح لنا به جميع أبواب الرزق#عام_هجري_جديد_١٤٤٣"

 

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن مواعد بداية العام الهجرى الجديد 1443 مواعيد ولادة هلال شهر محرم، وذلك طبقآ للحسابات الفلكية التى يقوم  بإعدادها  .
 

وأضاف المعهد أن هلال شهر المحرم ولد مباشرة أمس الأحد 29 من ذي الحجة الموافق 8/8/2021م  بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة و50 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة المحلي.
 

 وأشار المعهد  أن الهلال الجديد بقى في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس يوم أمس، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (14 – 19 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (6- 24 دقيقة) ماعدا كوالالمبــور بماليزيا وجاكرتا بإندونيسيا اللذين لن يكون الهلال قد ولد بهما قبل غروب الشمس (يغرب القمر في كوالالمبــور قبل غروب الشمس بدقيقتين ، وجاكرتا يغرب فيها القمر قبل غروب الشمس بسبع دقائق).
 

ووصل القمر وصل منزلة الاقتران يوم الأحد 08 أغسطس 2021 عند الساعة 03:50  مساءً بتوقيت مصر (01:50 مساءً بتوقيت غرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانيه حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانيه جديدة.

يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس .

يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب اثناء دورانه حول الأرض، لذلك بمراقبة القمر خلال الليالي المقبلة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل .

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