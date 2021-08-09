عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق يحيى: الإعلام لم يأخذني من التدريب.. والمنافسة على الدوري ستظل للنهاية

طارق يحيى
طارق يحيى

شدد طارق يحيى نجم ومدرب نادي الزمالك الأسبق، على أنه يتوقع استمرار المنافسة على لقب الدوري المصري بين الأهلي والزمالك حتى آخر جولة في ظل تصدر الفريقين جدول ترتيب المسابقة حتى الآن.

وقال يحيى في حواره مع كريم خطاب، يوم الاثنين، عبر برنامج «في الاستاد»، على نجوم إف إم: «لم أبتعد عن التدريب بالطبع بسبب الإعلام، ولكن بسبب ظروف الكورونا خلال الموسمين الماضيين جاء لي عرض من ناد مغربي وأرسلوا لي الدعوة  ولكن لم أقدر على السفر بسبب كورونا.

وتابع: جاء لي عرض آخر من فريق المغرب الفاسي ولكن الطيران كان متوقفا.

وأتم: في الدوري المصري الأمر مغلق بسبب قرب انتهاء الموسم.

وأفصح:  اتجهت لطريق آخر وهو صناعة الناشئين ومنذ عام ونصف وأنا رئيس قطاعات كرة القدم في الزمالك ثم تحولت بعد ذلك لمدير قطاع الناشئين وهو منصب جديد بالنسبة لي وجاء تعييني بفضل مرتضى منصور.

وأتم: صعدنا 8 لاعبين للفريق الأول، مثل أحمد عيد وحاتم سكر وياسين مرعي وبيسو، وهذا الموسم قمنا بتصعيد أحمد نادر السيد وأحمد محمود وحمدي علاء وهو لاعب سوبر وسيكون طارق حامد الثاني.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الثلاثاء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري.

أكد نادي الزمالك على التزامه التام والفعلي بسياسته ومبادئه السابق إعلانها، والتي تقوم على إعلاء قيم الروح الرياضية والاحترام المتبادل مع كافة أطراف المنظومة الرياضية وتطبيق تلك المبادئ بشكل فعال ودون مواربة.


وقال إن النادي لن يغض الطرف عن أي خروج أو تجاوز عن هذه الثوابت ورفض أي ممارسات تناقض مبادئ النادي ومساءلة من تصدر عنه أيا كان صفته أو موقعه وفق أعلى معايير الوضوح والشفافية.


ولذلك قررت اللجنة: 
١- قبول استبعاد مدير تحرير مجلة النادي عن موقعه.

٢- إحالة موضوع ما تم نشره على مجلة النادي إلى الشئون القانونية لإجراء التحقيق اللازم لاستظهار المسئوليات وتقديم توجيهات بشأن الجزاءات المقترحة.

٣- رفع النسخة الإلكترونية لعدد مجلة نادي الزمالك المتضمن الوقائع المذكورة.

٤- إيقاف إصدار مجلة الزمالك لمدة شهر لحين الانتهاء من تطوير وإعادة هيكلة المنظومة الإعلامية بتكليف السيد عمرو أدهم عضو اللجنة بالتعاون مع عمرو الدردير رئيس المنظومة بمتابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى اللجنة.

طارق يحيي نادي الزمالك الدوري المصري الأهلى كورونا المغرب الفاسي

موضوعات متعلقة

مران الزمالك.. تقسيمة قوية وتألق حفني وحامد والجزيري

ترشيحاتنا

إطلاق اسم فريال أشرف على دفعة تخرج كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية

بايدن يرحب برفع السرية عن الوثائق المتعلقة بهجوم 11 سبتمبر

حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 9-8-2021

أخبار الرياضة..برشلونة يخسر137 مليون يورو بسبب ميسي..كاف يضع اتحاد الكرة فى ورطة

شاهد.. اندلاع حرائق ضخمة في 14 ولاية بالجزائر

وزير إسرائيلي: اتصالات مباشرة وتفاهمات مع الأشقاء في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

رسميا.. المصري يشارك في الكونفدرالية الإفريقية

توجيهات السيسي.. رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

تنظيم الاتصالات: رد 2 مليون جنيه لمستخدمي الموبايل في الـ 4 شركات

برايتون الإنجليزي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انتقال بيرسي تاو لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء غرق السيارات بالمياه.. شاهد تمساح يعترض طريق السائقين| صور

مهدد بقطع يديه.. شاب يصاب بأعراض غريبة بسبب عضة عنكبوت|شاهد

بالفيديو والصور| متظاهرون يحاولون اقتحام مقر بي بي سي في لندن

طريقة تحضير البان كيك بدون بيض ..7 وصفات مختلفة

فيديو

أسرار لا تعرفها عن رأس السنة الهجرية (فيديوجراف)

فيديو جراف.. رامي رضوان : شخص بشرني برؤية تخص دلال وسمير غانم

كل ما تريد معرفته عن الصلاة النارية .. حكمها وكيفيتها|فيديوجراف

استمرار فعاليات التدريب المشترك "زايد-3" بحضور قادة القوات الجوية المصرية والإماراتية.. صور

المزيد

ساحة رأي

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ