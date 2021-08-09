طارق يحيى: الإعلام لم يأخذني من التدريب.. والمنافسة على الدوري ستظل للنهاية

شدد طارق يحيى نجم ومدرب نادي الزمالك الأسبق، على أنه يتوقع استمرار المنافسة على لقب الدوري المصري بين الأهلي والزمالك حتى آخر جولة في ظل تصدر الفريقين جدول ترتيب المسابقة حتى الآن.

وقال يحيى في حواره مع كريم خطاب، يوم الاثنين، عبر برنامج «في الاستاد»، على نجوم إف إم: «لم أبتعد عن التدريب بالطبع بسبب الإعلام، ولكن بسبب ظروف الكورونا خلال الموسمين الماضيين جاء لي عرض من ناد مغربي وأرسلوا لي الدعوة ولكن لم أقدر على السفر بسبب كورونا.

وتابع: جاء لي عرض آخر من فريق المغرب الفاسي ولكن الطيران كان متوقفا.

وأتم: في الدوري المصري الأمر مغلق بسبب قرب انتهاء الموسم.

وأفصح: اتجهت لطريق آخر وهو صناعة الناشئين ومنذ عام ونصف وأنا رئيس قطاعات كرة القدم في الزمالك ثم تحولت بعد ذلك لمدير قطاع الناشئين وهو منصب جديد بالنسبة لي وجاء تعييني بفضل مرتضى منصور.

وأتم: صعدنا 8 لاعبين للفريق الأول، مثل أحمد عيد وحاتم سكر وياسين مرعي وبيسو، وهذا الموسم قمنا بتصعيد أحمد نادر السيد وأحمد محمود وحمدي علاء وهو لاعب سوبر وسيكون طارق حامد الثاني.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الثلاثاء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري.

أكد نادي الزمالك على التزامه التام والفعلي بسياسته ومبادئه السابق إعلانها، والتي تقوم على إعلاء قيم الروح الرياضية والاحترام المتبادل مع كافة أطراف المنظومة الرياضية وتطبيق تلك المبادئ بشكل فعال ودون مواربة.



وقال إن النادي لن يغض الطرف عن أي خروج أو تجاوز عن هذه الثوابت ورفض أي ممارسات تناقض مبادئ النادي ومساءلة من تصدر عنه أيا كان صفته أو موقعه وفق أعلى معايير الوضوح والشفافية.



ولذلك قررت اللجنة:

١- قبول استبعاد مدير تحرير مجلة النادي عن موقعه.

٢- إحالة موضوع ما تم نشره على مجلة النادي إلى الشئون القانونية لإجراء التحقيق اللازم لاستظهار المسئوليات وتقديم توجيهات بشأن الجزاءات المقترحة.

٣- رفع النسخة الإلكترونية لعدد مجلة نادي الزمالك المتضمن الوقائع المذكورة.

٤- إيقاف إصدار مجلة الزمالك لمدة شهر لحين الانتهاء من تطوير وإعادة هيكلة المنظومة الإعلامية بتكليف السيد عمرو أدهم عضو اللجنة بالتعاون مع عمرو الدردير رئيس المنظومة بمتابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى اللجنة.