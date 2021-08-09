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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

«مصنعي السيارات»: تنفيذ البيك أب يوضح توجيهات الدولة في توطين الصناعة

مصنعي السيارات: تنفيذ
مصنعي السيارات: تنفيذ السيارات البيك أب توضح توجيهات الدولة

قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة “مصنعي السيارات” إن توقيع عقد التعاون المشترك بين "وزارة الإنتاج الحربى" وشركة "إم جلوري" القابضة الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب EM يعتبر هو تنفيذ لاتجاهات الدولة الحالية وهي توطين صناعة السيارات .

 

أضاف سعد في تصريح خاص لـ صدى البلد أن العالم أجمع أصبح يتجه الي توطين الصناعات ، لأن الصناعة تعتبر هي قوة الدولة والدافع الحقيقي للتنمية .

 

أوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات أن إنشاء المصانع يؤدي إلي إخراج منتج جيد وتشغيل عمالة أكثر، وكل هذا في النهاية يؤدي إلى توطين ودعم الصناعة المحلية السيارات.

 

وتابع سعد أنه من الممكن أن يتم تعميق وتوطين صناعة السيارات من خلال الشراكات مع المصنعين العالمين أو المستثمرين أو بتمويل الدولة، ولكن ليس بالاعتماد علي الشراكات العالمية بالكامل .

 

كان قد شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي والسيدة نيفين جامع وزيرة التجـارة والصناعـة، مراسم توقيع عقد التعاون المشترك بين "وزارة الإنتاج الحربى" وشركة "إم جلوري" القابضة الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب، حيث قام بتوقيع العقد المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفي نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس مختار عطا خيري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) والدكتورة/ ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلوري" الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب، جاء ذلك بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.

السيارات إم جلوري البيك اب البيك أب EM وزارة الإنتاج الحربي

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