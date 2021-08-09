ليفربول يفوز على أوساسونا 3-1 وديًا

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره أوساسونا الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب أنفيلد رود.

افتتح أريسو مدافع أوساسونا التسجيل لـ ليفربول في الدقيقة 13، عندما ارتطمت به تسديدة مينامينو.

وفي الدقيقة 21، سجل البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثاني لليفربول 21 من متابعة للتمريرة العرضية التي أرسلها تسيمكاس من الجهة اليسرى.

وعاد فيرمينو ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 41 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها مينامينو من الجهة اليسرى.

وسجل كيكي هدف أوساسونا الوحيد في الدقيقة 70، لينتهي اللقاء بفوز الريدز بنتيجة 3-1.

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كل من:

في حراسة المرمى: كاومين كيلير

خط الدفاع: نيكو ويليامز - إبراهيم كوناتيه - جو جوميز - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: فابينيو - كيرتس جونز - أليكس أوكسليد شامبرلين

خط الهجوم: جوردون - مينامينو - روبرتو فيرمينو

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وغاب محمد صلاح عن تشكيل ليفربول في مباراة اليوم، بعد خوضه مع الفريق لمباراة ودية بالأمس أمام أتلتيك بيلباو الإسباني، انتهت بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق.