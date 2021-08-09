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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد من مستقبل وطن بكفر الشيخ يزور المؤسسة الإيوائية للبنين

مستقبل وطن بكفر الشيخ
مستقبل وطن بكفر الشيخ

زار وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ مساء اليوم المؤسسة الإيوائية للبنين بمدينة كفر الشيخ بمناسبة عيد السنة الهجرية المبارك.


يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة.
 

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وقال المحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشي،  زرنا اليوم المؤسسة الإيوائية للبنين بمدينة كفر الشيخ للاطمئنان على الأطفال بالدار وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد السنة الهجرية والسؤال عن مدى تقديم كافة الخدمات المطلوبة لهم وإن كان ينقصهم شيء يتم تقديمه من خلال الحزب في أي وقت موضحا أنه تم تقديم بعض الهدايا ولعب الأطفال للمقيمين بالدار وتوفير كل ما هو مطلوب لهم مما أشاع البهجة في نفوسهم وأسعدنا جميعا مع وعد بتكرار هذه الزيارات باستمرار.


شارك في الوفد الدكتور على الوشوشة الأمين المساعد ونائب أمين الحزب بالمحافظة واللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن وعبد الباسط الخولي، الأمين المساعد لأمانة المجالس المحلية بالمحافظة وخالد شنح، مدير الدار وعدد من شباب الحزب بالمحافظة.


جاء ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين

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