غادة والي: 90% من حوادث الاختطاف في خليج غينيا

أكدت الدكتورة غادة والي، مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، أن جلسة مجلس الأمم المتحدة كانت بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحضور رفيع المستوى لشخصيات عالمية.



وأضافت غادة والي، في حوار عبر زووم، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن يمثلان تهديدا كبيرا للأمن البحري، لافتا إلى المناطق الأكثر تضررا من السطوح المسلح للسفن هى غرب إفريقيا بعدد 67 حالة، متابعة أنه مضيق ملقا وسنغافورة وبحر الصين الجنوبي هى المناطق الأكثر تضررا من الأمر.



وتابعت مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، أن في النصف الأول من عام 2020 تم اختطاف 54 شخصا واحتجاز 23 رهينة، لافتة إلى أنه وقع ما يقرب من 90% من حوادث الاختطاف في خليج غينيا.



وأكملت الدكتورة غادة والي، أنه قدمت مقترحات بمجالات عمل لتعزيز الأمن البحري لينظر فيها مجلس الأمن، مستدركة أنه برنامج العالمي للجريمة البحرية هو الأكبر لمكتب الأمم المتحدة بميزانية ضخمة.



وأشارت الدكتورة غادة والي، مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، إلى أن غرب إفريقيا من المناطق الأكثر تضررا من القرصنة والسطو المسلح ضد السفن.



فيما شاركت المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة غادة والي في أول اجتماع لوزراء الثقافة لمجموعة الدول العشرين (وهي مجموعة تضم الدول الاقتصادية الكبرى والاتحاد الأوروبي)، والذي هدف إلى مناقشة حماية التراث الثقافي للبشرية والممتلكات الثقافية، والدفع بتكثيف الجهود الدولية في هذا المجال، وعقد الاجتماع في روما، برئاسة وزير الثقافة الإيطالي "داريو فرانشيسكيني"، في إطار رئاسة إيطالية الحالية لمجموعة العشرين.

​وألقت والي كلمة خلال الاجتماع، قالت خلالها إن التراث الثقافي يحمل تاريخ الشعوب ومستقبلها، وبالتالي فإن جريمة الإتجار في الأثار والممتلكات الثقافية تعتبر انتهاكاً ضد حقوق الإنسان الثقافية وكذلك الاقتصادية، حيث تمثل هذه الممتلكات مصدر دخل هام للمجتمعات، وأن حمايتها تعتبر مسئولية دولية مشتركة.

وفي هذا الصدد أكدت والي على ضرورة تعزيز الإجراءات القائمة لمكافحة هذه الجريمة على الدولي، بما في ذلك عن طريق تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة المنظمة والفساد، لملاحقة وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تقوم بنهب وتهريب الممتلكات الثقافية، وأحياناً تستخدم عائدات هذه الجريمة لتمويل الإرهاب، موضحة أن المنظمة الأممية للمخدرات والجريمة ستعمل في المرحلة المقبلة على تكثيف الدعم الذي تقدمه للدول لتحقيق ذلك.