عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غادة والي: جرائم التجسس مرتبطة بالأمن السيبراني

الدكتورة غادة والي،
الدكتورة غادة والي، مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدر

قالت الدكتورة غادة والي، مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، إن جرائم التجسس مرتبطة بالأمن السيبراني، مضيفة أنه أمراً شديد الخطورة ويجب الحذر منه.

وأكدت غادة والي، في حوار عبر زووم، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مازال شمال إفريقيا تخرج منها هجرة غير شرعية لأوروبا ومعظم المهاجرين من النساء والأطفال.

وتابعت الدكتورة غادة والي، مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، أنه هناك عقوبات يتم الاتفاق عليها دوليا في حالة التجاوز بحق قانون البحار، مستدركا أنه عدم وجود أمن وأمان في البحار يهدد مهنة الصيد.

وأكملت الدكتورة غادة والي، مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، أن القراصنة قاموا بتطوير أدوات الخطف وتهديد السفن في المحيطات، وزيادة التعاون القضائي لمنع الجرائم البحرية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.


وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة غادة والي، مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، إلى أنه قدمت مقترحات لمجلس الأمن بشأن تعزيز الاستجابات الشاملة لمنع الجريمة.


فيما شاركت المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة غادة والي في أول اجتماع لوزراء الثقافة لمجموعة الدول العشرين (وهي مجموعة تضم الدول الاقتصادية الكبرى والاتحاد الأوروبي)، والذي هدف إلى مناقشة حماية التراث الثقافي للبشرية والممتلكات الثقافية، والدفع بتكثيف الجهود الدولية في هذا المجال، وعقد الاجتماع في روما، برئاسة وزير الثقافة الإيطالي "داريو فرانشيسكيني"، في إطار رئاسة إيطالية الحالية لمجموعة العشرين.


​وألقت والي كلمة خلال الاجتماع، قالت خلالها إن التراث الثقافي يحمل تاريخ الشعوب ومستقبلها، وبالتالي فإن جريمة الإتجار في الأثار والممتلكات الثقافية تعتبر انتهاكاً ضد حقوق الإنسان الثقافية وكذلك الاقتصادية، حيث تمثل هذه الممتلكات مصدر دخل هام للمجتمعات، وأن حمايتها تعتبر مسئولية دولية مشتركة.


وفي هذا الصدد أكدت والي على ضرورة تعزيز الإجراءات القائمة لمكافحة هذه الجريمة على الدولي، بما في ذلك عن طريق تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة المنظمة والفساد، لملاحقة وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تقوم بنهب وتهريب الممتلكات الثقافية، وأحياناً تستخدم عائدات هذه الجريمة لتمويل الإرهاب، موضحة أن المنظمة الأممية للمخدرات والجريمة ستعمل في المرحلة المقبلة على تكثيف الدعم الذي تقدمه للدول لتحقيق ذلك.

 

غادة والى الأمم المتحدة جرائم التجسس أحمد موسى شمال إفريقيا

موضوعات متعلقة

غادة والي في أول اجتماع لوزراء الثقافة لدول مجموعة العشرين: سرقة وتهريب الأثار انتهاك لحقوق الشعوب

ترشيحاتنا

كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

شديد العدوى.. "الصحة العالمية" تعلن وفاة رجل في إفريقيا بسبب فيروس جديد

فضل الصدقة في شهر المحرم.. احرص عليها لهذه الأسباب

بعد توقف قلبه في الملعب..كريستيان إريكسون يحقق أمنية طفلة قبل دخولها غرفة العمليات

بقيت يتيمة.. أول تعليق من دنيا سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

ليس له علاقة بالسرعة| خبير معلوماتي يكشف استخدامات الملصق الإلكتروني.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

ارتجاج في المخ.. تفاصيل نقل مؤمن زكريا إلى المستشفى

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

تنظيم الاتصالات: رد 2 مليون جنيه لمستخدمي الموبايل في الـ 4 شركات

توجيهات السيسي.. رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء طريقها إلى المنزل.. سيارة تدهس عروس في ليلة زفافها|صور

أثناء غرق السيارات بالمياه.. شاهد تمساح يعترض طريق السائقين| صور

مهدد بقطع يديه.. شاب يصاب بأعراض غريبة بسبب عضة عنكبوت|شاهد

بالفيديو والصور| متظاهرون يحاولون اقتحام مقر بي بي سي في لندن

فيديو

فيديوجراف.. فاكهة وكنوز.. أسرار في مدينة أبو قير الغارقة

أسرار لا تعرفها عن رأس السنة الهجرية (فيديوجراف)

فيديو جراف.. رامي رضوان : شخص بشرني برؤية تخص دلال وسمير غانم

كل ما تريد معرفته عن الصلاة النارية .. حكمها وكيفيتها|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ