غادة والي: جرائم التجسس مرتبطة بالأمن السيبراني

قالت الدكتورة غادة والي، مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، إن جرائم التجسس مرتبطة بالأمن السيبراني، مضيفة أنه أمراً شديد الخطورة ويجب الحذر منه.

وأكدت غادة والي، في حوار عبر زووم، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مازال شمال إفريقيا تخرج منها هجرة غير شرعية لأوروبا ومعظم المهاجرين من النساء والأطفال.

وتابعت الدكتورة غادة والي، مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، أنه هناك عقوبات يتم الاتفاق عليها دوليا في حالة التجاوز بحق قانون البحار، مستدركا أنه عدم وجود أمن وأمان في البحار يهدد مهنة الصيد.

وأكملت الدكتورة غادة والي، مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، أن القراصنة قاموا بتطوير أدوات الخطف وتهديد السفن في المحيطات، وزيادة التعاون القضائي لمنع الجرائم البحرية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.



وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة غادة والي، مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، إلى أنه قدمت مقترحات لمجلس الأمن بشأن تعزيز الاستجابات الشاملة لمنع الجريمة.



فيما شاركت المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة غادة والي في أول اجتماع لوزراء الثقافة لمجموعة الدول العشرين (وهي مجموعة تضم الدول الاقتصادية الكبرى والاتحاد الأوروبي)، والذي هدف إلى مناقشة حماية التراث الثقافي للبشرية والممتلكات الثقافية، والدفع بتكثيف الجهود الدولية في هذا المجال، وعقد الاجتماع في روما، برئاسة وزير الثقافة الإيطالي "داريو فرانشيسكيني"، في إطار رئاسة إيطالية الحالية لمجموعة العشرين.



​وألقت والي كلمة خلال الاجتماع، قالت خلالها إن التراث الثقافي يحمل تاريخ الشعوب ومستقبلها، وبالتالي فإن جريمة الإتجار في الأثار والممتلكات الثقافية تعتبر انتهاكاً ضد حقوق الإنسان الثقافية وكذلك الاقتصادية، حيث تمثل هذه الممتلكات مصدر دخل هام للمجتمعات، وأن حمايتها تعتبر مسئولية دولية مشتركة.



وفي هذا الصدد أكدت والي على ضرورة تعزيز الإجراءات القائمة لمكافحة هذه الجريمة على الدولي، بما في ذلك عن طريق تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة المنظمة والفساد، لملاحقة وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تقوم بنهب وتهريب الممتلكات الثقافية، وأحياناً تستخدم عائدات هذه الجريمة لتمويل الإرهاب، موضحة أن المنظمة الأممية للمخدرات والجريمة ستعمل في المرحلة المقبلة على تكثيف الدعم الذي تقدمه للدول لتحقيق ذلك.