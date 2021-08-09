غادة والي: مخدر الحشيش الأكثر استخداما حول العالم

قالت الدكتورة غادة والي، مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، إن مخدر الحشيش الأكثر انتشارا حول العالم، مضيفة أن عدد الذين يتعاطون المخدرات كبيرة في إفريقيا.



وأكدت غادة والي، في حوار عبر زووم، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هناك غياب للوعي لمخاطر مخدر الحشيش، مشيرا إلى أن تدخين الحشيش والماريجوانا يؤثر على خلايا المخ.

قالت الدكتورة غادة والي، مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، إنه التطور الذي يحدث في دولة أفغانستان مثير للقلق، مضيفة أن العالم يتابع ما يحدث في أفغانستان بشكل كبير.



وأشارت غادة والي، أن هناك تنسيق بين مجموعات الجريمة المنظمة والجماعات الارهابية والاستفادة من عوائد بيع الأسلحة والمخدرات.



وأضافت مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، أن استخدام تمويل الاتجار غير الشرعي في الآثار لتمويل الجماعات الإرهابية، لافتة إلى أن الاتجار في المخدرات يمثل مصدر تمويل ودخل للجماعات الإرهابية في كل دول العالم.



وأكملت والي، أنه سوريا كانت معبرا لمرور المخدرات وأصبحت الآن منطقة إنتاج، مستدركة أن هناك انخفاض أسعار المخدرات في أفغانستان بسبب زيادة المعروض.



فيما يعيش العالم حالة من الترقب الكبير، لما يحدث في دولة أفغانستان بشكل مقلق، وخاصة أنه بعد ما أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية السيطرة على مدينة أيبك عاصمة ولاية سمنكان بشمال أفغانستان لتصبح بذلك سادس عاصمة ولاية أفغانية تسقط في يد الحركة منذ بدء خروج قوات الناتو من البلاد.

وقال الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الاثنين، إن مدينة أيبك باتت "خارج سيطرة العدو المرتزق"، في إشارة إلى القوات الأمنية الأفغانية، وذلك بعد معارك في مناطق متفرقة خاضتها القوات الحكومية مع مسلحي الحركة.

وبفارق بضع ساعات الأحد، استولى المسلحون بعد قتال عنيف على قندوز التي كانوا يحاصرونها منذ بضعة أسابيع، ثم سيطروا على ساري بول وتالقان عاصمتي المقاطعتين الواقعتين في جنوب قندوز وشرقها.

وأكد مسؤول أمني فرار القوات الأفغانية وقادة محليين إلى منطقة قريبة. وقال "فشلت حكومة أفغانستان في إرسال مساعدات لنا، وانسحبنا من المدينة بعد ظهر اليوم" الأحد.

ونهاية يونيو، استولت طالبان على معبر شير خان بندر الحدودي في جنوب طاجيكستان، وهو محور حساس للعلاقات الاقتصادية مع آسيا الوسطى.