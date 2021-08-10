نهاد أبو القمصان: سورة النساء بها المنظور الشرعي والقانوني للميراث

قالت نهاد أبوالقمصان المحامية بالنقض، ورئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، إنه لا يجوز لأي شخص أن يكتب وصية يوصي فيها بأن تركته تكون لشخص معين عقب وفاته.

وأضافت أبو القمصان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “رأي عام” عبر فضائية “تن، أن الرسول في حديثه قال ساووا بين أولادكم في العطية ولو فضلت لأفضل النساء"، مؤكدة: "معظم المشايخ لا يذكرون ذلك.

لابد من التفرقة بين التركة والمال

وتابعت المحامية بالنقض، ورئيس المركز المصري لحقوق الإنسان إنه لابد من التفرقة بين التركة والمال، حيث أن ما يملكه الشخص في حياته هو مال الشخص ويستطيع التصرف فيه بكل أشكال الشراء، ولكن التركة هي ما تركه الشخص بعد وفاته".

وأشارت أبو القمصان إلى أن سورة النساء في القرآن الكريم كانت توضح أنصبة التركة التي يتركها المتوفي بدقة، مؤكدة ان سورة النساء بها المنظور الشرعي والقانوني والذي سنحاسب عليه أمام الله.

وأكدت المحامية بالنقض، ورئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، انني أقول لكل أب أو أم لديهم بنت أو ابنتين أن يتركوا كل ما يملكوه لهم مع حفظ القليل للأب أو الأم لعيش حياة كريمة".