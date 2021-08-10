خمس قطع من الخبز المحمص تساعد في حماية القلب الضعيف

يبلغ حجم قلبك مثل حجم قبضة يدك تقريبًا، وهو مقسم إلى أربع أجزاء: اثنين علوي (الأذينان) واثنين سفلي (البطينان)، وإذا توقف هذا العضو عن الخفقان؛ فستكون قد أخذت أنفاسك الأخيرة.



وطبقا لاحد اشهر المواقع المتخصصة في الصحة والذي نشر تقريرا مطولا اليوم حول أنواع الخبز التى تحمي القلب، تسبب أمراض القلب إجهادًا غير ضروري على العضو الداعم للحياة ، مما يؤدي إلى إجهاد العضلات، ويمكن أن تؤدي الحالة أيضًا إلى تقييد تدفق الدم إلى القلب ، مما يؤدي إلى ألم في الصدر وضيق في التنفس.

ويعد أحد مؤشرات الإصابة بأمراض القلب هو ارتفاع الكوليسترول ، والذي يمكن أن ينتج عن تناول الكثير من الدهون المشبعة.

وأشارت جمعية القلب في المملكة المتحدة الخيرية المعنية بالكوليسترول إلى أن أحد الأطعمة الشائعة تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، وهي الزبدة.



وأقرت مؤسسة القلب البريطانية (BHF) أن هناك الكثير من البدائل الصحية التي يجب مراعاتها إذا كنت ترغب في الاستمتاع بشريحة من الخبز المحمص، على سبيل المثال، يمكنك الاستمتاع بشرائح الأفوكادو المهروسة أو التي تعتبر صحية للقلب قال BHF: "هذه الوجبة السريعة غنية بالدهون غير المشبعة ، وليس المشبعة".

واستشهدت ميديكال نيوز توداي بالبحث الذي يشير إلى أن الدهون المشبعة قد تزيد من البروتين الدهني منخفض الكثافة (أي الكوليسترول الضار).



ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الكوليسترول الضار LDL إلى زيادة خطر إصابة الشخص بأمراض القلب، ومع ذلك، تحتوي الدهون غير المشبعة على "خصائص صحية للقلب" عن طريق تقليل مستويات الالتهاب وزيادة الكوليسترول "الجيد" وبناء أغشية خلايا أقوى في الجسم.

أطعمة صحية القلب

الزيتون

زبدة الفول السوداني

سمك السالمون

سمك الأسقمري البحري

المكسرات



وإذا كنت ترغب في تجربة شيء مختلف عن الأفوكادو ، فإن BHF أوصى بالموز المهروس أو المقطّع.

كما أن زبدة الفول السوداني غنية بالدهون غير المشبعة ، والتي يمكن أن تقترن جيدًا بالفواكه، ومع ذلك، تأكد من أن زبدة الفول السوداني التي تشتريها لا تحتوي على ملح أو سكر أو زيت نخيل مضاف.

