أطيب وأحن القلوب.. محمد فراج ينعي دلال عبد العزيز

نعى الفنان محمد فراج ، دلال عبد العزيز التي وافتها المنية، أول أمس، بعد معناة مع فيروس كورونا.



وكتب محمد فراج عبر حسابه بإنستجرام قائلا:"انا لله وإنَّا إليه راچعون.. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته اللهم ارزق بناتها و أهلها و كل حبايبها الصبر فى الجنة ونعيمها يا أجمل الوشوش وأطيب وأحن القلوب ".

يشار إلى أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز التحقت بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وفي الوقت نفسه قدمت أول أدوارها على الشاشة عقب نجاحها في الثانوية العامة، وشاركت مع الفنان نور الدمرداش والأم المثالية للفن المصري كريمة مختار في مسلسل “بنت الأيام” عام 1977.

وتحدثت دلال عبد العزيز عن والدتها في العديد من حواراتها التلفزيونية، وكشفت عن مصدر الإلهام لها في أعمالها، وهي أمها التي اقتبست منها العديد من الجمل والعادات والتصرفات التي تمثل كل الأمهات.